Dyne-Larsen vil erobre Rusland: Åbner første butik i 2020

Nu kommer Lars Larsen med et godt tilbud til den russiske middelklasse.

Dyne-Larsens detailkoncern JYSK Nordic åbner nemlig sine første butikker i Rusland i april 2020.

Det fremgår af en meddelelse fra topchefen i JYSK Nordic, Jan Bøgh, som er offentliggjort på det offentlige personalemedie Go Jysk.

»Efter en lang og grundig proces er det blevet besluttet, at JYSK Nordic vil udvide til Rusland. Planen er at åbne de første butikker i Rusland i april 2020,« står der indledningsvist i meddelelsen.

I meddelelsen, som er underskrevet Jan Bøgh, fremgår det ligeledes, at der er mere end 100 mio. mennesker i den russiske middelklasse, som giver Rusland et stort potentiale som fremtidigt marked for JYSK.

»JYSK vil kunne drage fordele af vores erfaringer med JYSK Nordics butikker i Ukrine samt franchiseaftale i Hviderusland og andre stater, som tidligere var en del af Sovjet,« skriver topchefen.

Derudover giver Rusland mulighed for at åbne butikker med en fordelagtig leje i en række byer, som ligger i kørselsafstand fra JYSK Nordics logisticenter i Radomsko i Polen.

Det er dog ikke uden udfordringer at gå ind på det russiske marked, erkender Jysk.

»Trods udfordringer med toldsatser og certifikater, så kan vi se, at andre vestlige detailkæder som for eksempel IKEA, Auchan og Decathlon er succesfulde i Rusland, hvilket indikerer, at der også er muligheder for JYSK,« lyder det.

Tilbage i maj måtte JYSK kaste håndklædet i ringen i Kina og trække sine 13 butikker ud efter otte års kamp på det kinesiske marked.

JYSK Nordic har mere end 1.200 butikker i 20 lande. Og nu altså snart i Rusland også.