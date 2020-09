Dundrende underskud i Sportmaster: »Det gode købmandskab er blevet sat over styr«

Sportmaster, en af Danmarks største sportskæder, kom ud af 2019 med et dundrende underskud på næsten en halv mia. kr. Nu er strategien ændret og virksomheden skal drives helt anderledes i de kommende år, siger den nye topchef, der samtidig sender flere stikpiller til de tidligere ejere.

Sportskæden omsatte for godt en mia. kr. og tabte i fjor 470 mio. kr., viser regnskabet for 2019. Det enorme underskud skyldes betydelige nedskrivninger, fordi den tidligere ejer – den svenske kapitalfond Nordic Capital – i 2012 betalte langt mere for virksomheden, end den blev solgt for kort før årsskiftet 2019/2020. Derfor er den såkaldte goodwill nedskrevet, og selve driftsresultatet viser også en noget mindre tilbagegang.

Her tjente Sportmaster godt 60 mio. kr. mod 90 mio. kr. i 2018.

FAKTA Fakta: Sportmaster i 2019 Regnskabet for 2019 i mio. kr. 2019 2018 Omsætning 1.082 1.094 Ebitda 60 90 Resultat efter skat -470 -123 FOLD UD FOLD UD

»Det har været et stærkt utilfredsstillende år. Det var en meget stor fokus på salgsprocesen fra den tidligere ejer, og det betød, at det gode købmandskab blev sat over styr. Fokus var ikke de rigtige steder for en langsigtet drift af virksomheden,« siger Andreas Holm, der blev topchef i slutningen af januar.

Han siger, at der nu er lagt op til markante ændringer. De nye ejere er Sportmaster Group, som er en Singapore-baseret kæde, der tilfældigt næsten deler navn med den danske virksomhed. Sportmaster Group er en af Europas største kæder og har butikker i over 230 byer over hele kloden. Rusland og Kina hører til de primære markeder.

Svær tid

Men de nye ejere kom ind på et svært tidspunkt.

»Vi havde lagt en lang række initiativer for at få vendt forretningen rundt. Men der går ikke særlig lang tid før coronaen rammer. Det betyder, at flere af vores butikker bliver lukket, og vi har en del medarbejdere, der ikke kan komme på arbejde,« siger Andreas Holm.

Samlet faldt omsætningen i andet kvartal 2020 med omkring 45 pct. – et tal der dog blev begrænset af et stigende salg online.

»Som mange andre også har oplevet, er vi kommet stærkt tilbage efter genåbningen. Vi har set en markant forbedring på resultaterne, men vi har udskudt vores forventninger om at opnå overskud på bundlinje til 2021,« siger Andreas Holm.

Kapitalfonde ejer typisk virksomheder i fire-syv år, fordi selskaberne ligger i investeringsfonde, der bliver lukket for at udbetale afkastet til investorerne. Sportmaster var derfor en investering, som Nordic Capital meget gerne skulle af med. Det betød, at der var få langsigtede planer sidst i ejerperioden.

»Vi skal nogle år tilbage, før virksomheden sidst havde et fokus, der minder om det, som Sportmaster har nu. Når man er ejet af en kapitalfond, er der en horisont, og nu skal vi genføde virksomheden og genstarte den herfra. Vi kigger nu på 10-15 års planer frem for tre måneder eller et år frem. Det har givet et meget stort skift i forhold til, hvor vi skal hen som virksomhed,« siger Andreas Holm.

Europa

Han siger, at det i første omgang handler om, at Sportmaster skal være en stabil og overskudsgivende forretning i Danmark. Senere skal kæden udvides ud i Europa.

Sportmaster, der har 89 butikker i Danmark, skabte i fjor 25 pct. af omsætningen online. Det tal kan blive løftet, men omvendt kan Sportmaster også være på vej til at åbne endnu flere fysiske butikker.

»Vi er klar til, at lukke noget, hvis det er underskudsgivende, men generelt set forventer vi, at antallet af butikker vil stige,« siger Andreas Holm.

Sportmaster har i mange år haft svært ved at skabe en god forretning, og virksomheden har givet underskud siden 2014.

Virksomheden var blandt flere som i maj kritiseret, efter at TV 2 berettede, at flere danske selskaber på den ene side har modtaget millioner i lønkompensation og på den anden side har ejere, der angiveligt er baseret i internationale skattely. Siden blev beskyldningerne dog hårdt imødegået af flere af virksomhederne. Sportmaster understregede, at virksomheden ikke har betalt skat, fordi der har været tab i flere år.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nordic Capital.