Du skal stikkes år efter år: Så meget kan medicinalgiganter tjene på coronavacciner

Det lignede et lettelsens suk og mere til, da alverdens aktiemarkeder strøg i vejret i kølvandet på ugens helt store internationale nyhed:

Verden er kommet tættere på en effektiv vaccine mod det altødelæggende udbrud af coronavirus.

Mens en vaccinekandidat fra medicinalgiganten Pfizer ser ud til at kunne bremse coronavirus i ni ud af ti tilfælde, er der dog fortsat et nøglespørgsmål, som vi ikke kender svaret på:

Hvor længe varer beskyttelsen?

Ifølge topanalytiker Matthew Harrison fra Morgan Stanley er det mest sandsynligt, at vaccinen skal gives årligt, hvis man skal være dækket ind i forhold til coronavirus.

»Min grundlæggende antagelse lige nu er, at man får brug for årlige vaccinationer,« sagde Matthew Harrison til Financial Times i sidste uge.

Spørgsmålet om vaccinernes varighed har helt afgørende betydning for, hvor mange penge medicinalselskaberne bag de kommende vacciner kan tjene. Hvis en vaccine eksempelvis viser sig at kunne yde langvarig beskyttelse, vil værdien af markedet for coronavacciner skrumpe.

Brugen af mundbind er efterhånden blevet en helt almindelig del af dagligdagen i Danmark. Fold sammen Læs mere Læs mere

På trods af flere ubekendte faktorer i det store coronaregnestykke vurderer Matthew Harrison over for Financial Times med et meget konservativt skøn, at markedet for coronavacciner kan blive mere end 60 milliarder kroner værd om året i de såkaldt udviklede lande.

Hos den schweiziske storbank Credit Suisse lyder vurderingen dog, at markedet alene i USA kan være 60 milliarder kroner værd.

Den mulige succes for Pfizers vaccinekandidat kan meget vel bane vejen for flere andre vacciner, der lige nu er under udvikling rundt om i verden. Jo flere effektive vacciner, jo lavere vil priserne med al sandsynlighed blive.

Lige nu tyder alt på, at det amerikanske biotekselskab Moderna bliver den næste medicinalvirksomhed i rækken, der kan fremlægge afgørende vaccinedata. Det vil sandsynligvis ske inden udgangen af denne måned.

Da Modernas vaccinekandidat bygger på den samme teknologi som Pfizers, vurderer flere eksperter det som sandsynligt, at også Moderna vil kunne fremlægge solide data for sin coronavaccine.

EU har bestilt 300 millioner vacciner

Når det gælder vaccinen fra Pfizer, der formentlig kommer på markedet i USA inden årets udgang, er analytikerkorpset allerede i fuld gang med at regne på, hvor mange penge den amerikanske medicinalgigant kan få i kassen ved salg af sin coronavaccine.

Ifølge branchemediet Fiercepharma, der citerer en analyse fra den amerikanske investeringsbank SVB Leerink, vil Pfizer alene i år kunne sælge coronavacciner for omkring 1,6 milliarder kroner på trods af, at vaccinen altså endnu ikke er blevet godkendt.

Næste år vil Pfizers coronavaccine kunne generere et salg på omkring 29 milliarder kroner, mens omsætningen fra vaccinesalget om knap ti år fortsat kan overstige ti milliarder kroner årligt.

EU-Kommissionen lagde allerede i begyndelsen af september billet ind på 300 millioner vaccinedoser fra Pfizer, der har udviklet vaccinen sammen med det tyske biotekselskab BioNTech. Disse vacciner vil blive produceret ganske tæt på Danmark, nemlig i Tyskland og i Belgien.

Den store udfordring med Pfizers vaccine er, at den skal opbevares ved en temperatur på omkring minus 70 grader for at bevare sin effekt. Ved opbevaring ved almindelig køleskabstemperatur kan vaccinen blot holde sig i 24 timer.

Det kan give store problemer for særligt lande i Afrika, men også for en række latinamerikanske og asiatiske nationer.

Dog skal vacciner mod ebolavirus, som særligt har hærget en række vestafrikanske lande, også opbevares under tilsvarende kolde temperaturer.

Det verdensomspændende coronaudbrud er over de seneste uger taget voldsomt til i styrke. Alene i USA er mere end ti millioner mennesker nu blevet ramt af den frygtede virussygdom.