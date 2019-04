Drama i lokalbank fortsætter med injuriesag efter kommentar om »elefanthuer« og »oversavede jagtgeværer«

Onsdag var der generalforsamling i fynske Totalbanken, hvor oprørske aktionærers såkaldte »kupforsøg« faldt til jorden, efter at Finanstilsynet havde frataget 37 procent af aktionærerne deres stemmeret.

Men efterspillet er langt fra slut.

Fredag stævnede en af de oprørske aktionærer, Jesper Bak, nemlig den nu afgåede bestyrelsesformand, Poul Fischer, for injurier.

Poul Fishcer, der er tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, sammenlignede situationen i banken med, at »der har siddet nogen ude foran banken i en bil, og har taget elefanthuen på, og er ved at række ud efter det oversavede jagtgevær« over for Danmarks Radio og TV 2 Fyn onsdag forud for generalforsamlingen.

»Vi kan beskrive det ved, at man sidder og kigger ud på en bil, hvor der er nogen, der er ved at tage elefanthuen ned over hovedet, men de er jo ikke nået at komme ind i banken endnu, så vi ved jo ikke, hvad de kommer efter,« fortsatte Poul Fischer.

Den københavnske finansmand Jesper Bak, der ejer omkring ti procent af banken, har nu stævnet Poul Fishcer for injurier og kræver, at han trækker udtalelserne tilbage.

Poul Fischer, afgået bestyrelsesformand i Totalbanken »Han er ikke nævnt i de indslag, hvor jeg har udtalt mig, så jeg ved ikke, hvorfor han bringer sig selv i spil.«

»Sagsøger følte sig naturligvis krænket af disse udtalelser samt af at blive sammenlignet med en bevæbnet og maskeret bankrøver, der er ved at gøre klar til at røve banken. Disse udtalelser er upassende og uværdige og langt ud over, hvad sagsøger som investor skal finde sig i. Sagsøger har ærligt og redeligt købt sine aktier i Totalbanken,« fremgår det af stævningen, der fortsætter:

»Sagsøger skal naturligvis ikke blot affinde sig med at blive sammenlignet med en bankrøver og en voldelig forbryder på landsdækkende TV i bedste sendetid, blot fordi sagsøger og sagsøgte er uenige om sammensætningen af bestyrelsen i en bank.«

Injuriesagen er blot seneste kapitel i dramaet om den fynske lokalbank med hovedsæde i Aarup. Banken har været skueplads for et heftigt magtopgør mellem Poul Fischer og en række nye aktionærer, herunder Jesper Bak samt den tidligere ejendomsmatador Heine Delbing.

Poul Fischer var bestyrelsesformand i Totalbanken i 27 år og afgik i april i år, da han faldt for aldersgrænsen på 70 år. Han er tidligere folketingspolitiker for Dansk Folkeparti.

Ved onsdagens generalforsamling trak Poul Fischer sig sejrrigt ud af det opgør, og han afviser, at han skulle have udtalt sig injurierende om Jesper Bak:

»Han er ikke nævnt i de indslag, hvor jeg har udtalt mig, så jeg ved ikke, hvorfor han bringer sig selv i spil,« siger Poul Fischer og henviser til, at han i TV2-interviewet afviser at sammenligne navngivne aktionærer med bankrøvere.

Jesper Bak kræver, at Poul Fischer skal dømmes til at betale dagbøder på 30.000 kr., sagens omkostninger og en godtgørelse til Jesper Bak på 30.000 kr.