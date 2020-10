Disse fire restriktioner kan ramme Danmark: »Vi forventer fyringer og konkurser«

Kurven over antallet af coronasmittede i Danmark, har de seneste dage fået et markant ryk opad. I den anledning har Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tidligere på ugen varslet, »at hvis kurven ikke vender de næste to-tre dage, kommer der yderligere restriktioner.«

Senest har Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, også luftet muligheden for, at yderligere værktøjer mod corona skal i brug.

»For hvis den her opadgående tendens fortsætter, så vi kan frygte, at vi rammer de 800 nysmittede eller mere. Så er det selvfølgelig klart, at vi som myndigheder skal overveje, om der skal laves yderligere tiltag,« sagde han.

Ifølge Berlingskes oplysninger, kan fire restriktioner være på vej til danskerne. Vi giver her et overblik over de mulige restriktioner samt konsekvenserne, de måtte medføre.

1. Klokken 22-reglen forlænges til efter nytår

Siden den 19. september har landets barer, værtshuse, restauranter og lignende serveringssteder skullet lukke kloken 22. Restriktionen skulle udløbe den 31. oktober.

Ifølge Berlingskes oplysninger, står den restriktion til at blive forlænget frem til det nye år. Det vil have »alvorlige konsekvenser,« mener Kirsten Munch Pedersen, politisk direktør i hoteller og restauranternes brancheforening Horesta.

»Mange restauranter har højsæson hen over november og december. Så hvis reglen fortsætter frem til januar, kan vi forvente konkurser,« siger hun.

Samme melding kommer fra Torben E. Hoffmann, adm. direktør hos brancheforeningen Danske Restauranter og Caféer:

»Vi forventer fyringer og konkurser, det er vi allerede begyndt at se nu. Der er nogle kompetencelag – nøglemedarbejdere - som man flere steder har være nødt til at spare væk. Og det forvolder stor skade, specielt da det netop er nøglemedarbejderne, der skal være med til at vende skuden på den anden side af epidemien,« siger han.

2. Mundbind alle offentlige steder

Mundbind er indtil videre et krav i offentlig transport, men påbuddet om mundbind kan sandsynligvis blive udbredt, så man skal bære det alle offentlige steder. Hvordan »offentlige steder« præcist er defineret, vides ikke.

Hvis mundbindet kan løsne op for andre restriktioner, er Dansk Erhverv positive over for tiltaget:

»Mundbindet kunne være et godt greb, hvis det kunne løsne op for andre restriktioner, som kan åbne op i økonomien. Mundbind er irriterende for alle, men det er et af de tiltag, som man vil kunne tage og lev med,« siger Lars Ramme Nielsen, chef for turisme og oplevelsesøkonomi hos Dansk Erhverv.

Han bemærker dog, at det ligenu ikke lader til, at mundbindet vil løsne op for restriktioner i fx barer og restauranter.

3. Forsamlingsforbud strammes til 10 personer

Forsamlingsforbuddet, der på nuværende tidspunkt er på 50 personer, vil sandsynligvis strammes til 10 personer.

En sådan stramning vil »rive bookinger ud af ordrebøgerne« hos restauranter og caféer, påpeger Torben E. Hoffmann:

»Forsamlingsforbuddet - alt efter, hvad det bliver bragt ned på - vil rive bookinger ud af ordrebøgerne på restauranterne. Det vil ikke kun påvirke julefrokoster, men også fødselsdage, virksomhedsmiddage, jubilæer osv. Så det vil kunne mærkes gevaldigt i økonomien, hvis forsamlingsforbuddet bliver reduceret betydeligt«.

4. Forbud mod salg af alkohol efter klokken 22

Lukketiden, der ufravigeligt hedder klokken 22 for barer og restauranter, har fået festglade mennesker til at flokkes om døgnkioskerne. Det fortalte Torben Olsen, der b.la ejer Café Victor i indre København, sidste uge til Berlingske:

»Når man er et sted til klokken 24, så har man fokus på at tage hjem. Nu går man nærmest i panik for at finde et sted, hvor der er en fest. Og så flokkes man om 7-eleven og døgnkioskerne,« sagde Olsen.

Men det kan muligvis blive fortid, eftersom det sandsynligvis bliver forbudt at sælge alkohol efter klokken 22.

Berlingske understreger, at ovenstående tiltag sandsynligvis kan blive indført. De er således ikke gældende på skrivende tidspunkt.