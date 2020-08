Direktøren med Che Guevara-kasketten og Netto-posen blev fyret i Danske Bank: Nu stryger han igen til tops

Jesper Nielsen er født 20. oktober 1968 i Haslev (51 år). Han bor i dag i København.

Han blev cand.polit. fra Københavns Universitet i 1996 og har siden da været ansat i Danske Bank.

Det lå ellers ikke lige for, at det var her, Jesper Nielsen skulle gøre karriere. Han har tidligere fortalt til Berlingske, at han drømte om at blive socialrådgiver, da han var barn, og at han har været formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdoms lokale afdeling i Haslev på Sydsjælland. Han drømte om at gøre en forskel for udsatte familier.

Det var i gymnasietiden, at hans skæbne blev beseglet, da han valgte at satse på økonomi, hvilket førte ham ind i et langt parløb med Danske Bank.

I 2016 blev Jesper Nielsen medlem af bankens direktion.



1. oktober 2018 overtog han stillingen som adm. direktør i Danske Bank midlertidigt. Sideløbende har han varetaget sit job som chef for bankens forretning i Danmark.

Han blev fyret i juni 2019 oven på en sag om kunder, der havde betalt for meget for deres investeringsprodukt. Fra oktober 2020 topchef i IT-selskabet BEC.



Jesper Nielsen har børnene Stine og Jacob.