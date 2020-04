Direktør for tøjvirksomhed om den gradvise genåbning: »Jeg klapper ikke i mine hænder«

Andreas von der Heide er direktør og medejer af tøjvirksomheden Les Deux med hovedsæde på Frederiksberg.

Den sælger tøj i 23 forskellige lande fordelt på 800 europæiske butikker.

For Les Deux har det været altafgørende, at virksomheden var økonomisk polstret, inden krisen for alvor gjorde sit indtog i dansk erhvervsliv – og at den fortsat kan sælge via dens onlinekanal.

Derfor er Andreas von der Heides umiddelbare reaktion på den gradvise genåbning ikke præget af bekymring på egne vegne. Derimod gruer han for, hvilken situation det sætter hans kunder i.

»Vi er en sindssygt veldrevet virksomhed, og det er vores held i denne her situation. Jeg er mere nervøs for alle dem, som køber varer af os. Det er de små tøjbutikker, som nu kan fortsætte med at kigge ind i fire uger, hvor der er skabt panik i befolkningen,« siger han og tilføjer:

»Så jeg klapper ikke i mine hænder.«

Mange erhvervsdrivende havde håbet, at der efter påske ville komme penge i kassen igen. Men hoteller, restauranter og turistattraktioner er nogle af dem, der nu må se frem til en måned mere uden kunder og omsætning.

Berlingske har genbesøgt nogle af de erhvervsdrivende, vi de seneste uger har fortalt om, for at høre, hvordan de nu vil håndtere krisen:

Selv om Andres von der Heides bekymring i første omgang går til de mindre virksomheder, så anerkender han også, at det i sidste ende står til at ramme hans egen virksomhed, hvis genåbningen trækker ud.

»Det er de små virksomheder, som vi skal leve af, så i første omgang koster denne rolige genåbning for de små, men det kommer selvfølgelig tilbage i fødekæden til os, der er lige det nummer større. Det kommer til at koste os på længere sigt,« lyder det.

Ledelsen hos Les Deux har valgt at sende de i alt 35 medarbejdere hjem. Andreas von der Heide er direktør og medejer.

Men hos Les Deux havde man allerede, da statsministeren i første omgang bebudede nedlukning af Danmark, søsat en tre måneders kriseplan, så tøjproducenten har midlerne til at holde sig kørende. Andreas von der Heide understreger dog, at der er grænser for, hvor længe de kan køre deres krisestrategi.

Deres største udfordring hviler nemlig på, at de handler ind i fremtiden. Som tøjvirksomhed benytter de særligt internationale modemesser som salgskanal for deres fremtidige produktion, men da dette nu ikke er en mulighed, kan det være vanskeligt at sikre økonomisk stabilitet i fremtiden.

Les Deux har ikke kunnet få meget hjælp fra regeringens hjælpepakker, fordi de ikke har en direkte nedgang i omsætningen sammenlignet med sidste år.

Men de havde store forventninger om at skulle gå hen og tjene det dobbelte i løbet af 2020, hvilket de har budgetteret efter, og det betyder nu, at de har væsentligt flere udgifter, der skal dækkes i en periode med væsentligt færre indtægter.

Derfor er Andreas von der Heide ikke just begejstret for den måde, hjælpepakkerne er stykket sammen på.

»De tager ikke højde for vækstcases, som vi er,« siger han og henviser til de mange startups og nyere virksomheder, som havde planer om at vokse, og som derfor falder i denne kategori.

»Hvis den hjælp ikke snart kommer, så ser vi en generation af unge virksomheder, der bliver fjernet fra dansk erhvervsliv.«