DHL ansætter 10.000 nye medarbejdere – forventer en rekordtravl juletid

Mens flere brancher har udsigt til fyringsrunder nu, hvor smitten med coronavirus fortsat er stigende, og nye restriktioner kommer til, så opruster det tyske transportselskab DHL.

De ansætter nemlig 10.000 nye medarbejdere op til julesæsonen, som de forventer kommer til at være rekordtravl.

Det skriver Financial Times.

Den kommende tid indeholder også store salgsdage som Black Friday og Cyber Monday.

Firmaet forventer en stigning i leveringer i denne periode, der er over 50 procent højere end sidste år. De har derfor også investeret omkring 7,5 milliarder danske kroner til en oprustning af den operationelle kapacitet.

Oprustningen sker, i takt med at coronasituationen verden over har sat skub i e-handlen.

»Fra et e-handelsperspektiv vil nogle måske endda sige, at covid-19 bragte 2030 til 2020 med onlineshopping og den nødvendige forsendelse som den nye normal,« siger Michiel Greeven, der er ansvarlig for det globale salg hos DHL, til Financial Times.

»Især i disse dage, hvor der er en stor usikkerhed, vil mange store butikker gå online med deres salgsfremstød,« tilføjer Michiel Greeven.

De sikkerhedsbevidste går online

En analyse fra forskningsfirmaet eMarketer viser, at coronapandemien har drevet rekordmange sikkerhedsbevidste forbrugere online.

Alene i USA vil onlinesalget i år stige med mere end 32 procent. Onlinegiganten Amazon, der er DHLs kunde, meddelte af samme årsag i september, at de ville ansætte yderligere 100.000 medarbejdere i det sidste kvartal af året.

Det samme handelsmønster er at finde herhjemme, hvor danskernes lyst til at købe ting på nettet er større end nogensinde.

Under coronakrisen har der været den største fremgang i syv år, da mange ældre nu også har kastet sig over onlineindkøb.

Den største tilkomst af nye onlinekøbere er sket blandt de 75-89-årige. Her er stigningen på 65 procent siden 2016, hvor den blandt de 65-74-årige er på 25 procent.

Det viste tal fra Danmarks Statistik i juni måned. Man må forvente, at tallene fortsat ændrer sig i den retning nu, hvor smitten med coronavirus er stigende igen.