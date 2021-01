Detailtopchefen satser stort på nethandel – men de fysiske butikker skal sikre væksten

2020 er nok et år, som de færreste vil glemme lige foreløbig. Sådan er det også hos dagligvarekoncernen Salling Group.

For udover at 2020 var året, hvor danskerne skulle vænne sig til pandemi, podning og plexiglas, var det også året, hvor der blev sat turbo på en række forbrugsændringer.

Fra den ene dag til den anden sad 75.000 danskere i kø for at handle på Nemlig.com, mens Amazons aktiekurs siden årsskiftet er steget med mere end 90 pct.

2020 blev med andre ord året, hvor mange danskere fik øjnene op for nethandel. For hvorfor bevæge sig ned i en fysisk butik og risikere at blive smittet, når man kan få alt fra toiletpapir til tapas og træningssko leveret til døren?

Det er markante ændringer, når man som Salling Group driver flere end 1.500 fysiske butikker og to stormagasiner. Derfor har topchef Per Bank måttet justere strategien, og selvom det først var planen, at Salling Group for alvor skulle satse på nethandel i 2025, måtte han i april sætte skub i processen.

»Man kan selvfølgelig godt tænke sig til, at når folk bliver advaret mod at bevæge sig ud fysisk, så vil nethandlen eksplodere. Men det var alligevel overraskende, hvor meget coronakrisen accelererede nethandlen, og den kickstartede hjemmelevering så meget, at vi besluttede at fremrykke vores satsning,« siger han.

Derfor valgte han i foråret at investere en halv milliard kroner i nethandel, og Salling Group går inden længe fuldbyrdet ind i kampen mod Nemlig.com og Coop.dk Mad, når de i løbet af januar lancerer Føtex.dk, hvor danskerne kan vælge mellem 10.000 varer og få dem leveret til døren.

Men 2020 var også året, hvor Per Bank føjede yderligere 300 butikker til porteføljen. For selvom topchefen nu for alvor rykker ind på markedet for dagligvarer på nettet, er det fortsat i de fysiske butikker, at både fremtiden og indtjeningen ligger, mener han.

Til gengæld har han én stor bekymring for de fysiske butikker. Den vender vi tilbage til.

Historisk høj omsætning på over 60 mia.

Per Bank har længe været varsom i forhold til at kaste sig over det helt store onlineeventyr.

For Danmark er det land i Europa, der har flest kvadratmeter supermarked pr. indbygger, og på hvert et gadehjørne kan man finde en Netto eller Fakta.

Og skønt den danske befolkning er et af de mest digitale folkefærd, har nethandlen med fødevarer haft svært ved for alvor at få bid i danskernes dagligdag. Således udgjorde onlinehandlen med bøf og broccoli stadig kun omkring 2,6 pct. af den samlede årlige fødevarehandel på 156 milliarder kroner før coronakrisen.

I stedet har Salling Group satset på Bilka To Go, som er et koncept, hvor man bestiller sine varer på telefonen og henter dem i butikkerne pakket og klar. Et koncept, der på halvanden måned voksede med 500 pct. under nedlukningen i foråret. Derudover ejer Salling Group Skagen Food, som sælger måltidskasser.

Salling Group fortsætter satsningen på Bilka To Go, som dog bliver opgraderet. Per Bank har nemlig planer om at sætte containere op forskellige steder i Danmark, så kunderne ikke skal køre til en Bilka for at hente varerne, men i stedet kan hente dem flere steder i landet.

Salling Group og topchef Per Bank driver butikskæderne Netto, Bilka og Føtex samt to Salling-stormagasiner i Aarhus og Aalborg. Fold sammen Læs mere Læs mere

Derudover lancerer Salling Group i januar Føtex.dk, som minder om Nemlig.com, hvor kunderne bliver tilbudt et væld af varer, som de kan få leveret til døren.

Det er dog ikke kun nethandlen, Per Bank investerer i. Også antallet af butikker blev der skruet markant op for, da Salling Group i juni købte 300 Tesco-butikker i Polen.

Handlen betyder, at Salling Group ifølge Per Bank ramte en historisk høj omsætning i 2020 på over 60 milliarder kroner mod 56 milliarder kroner i 2019.

»Vi lægger fire milliarder til vores omsætning, hvilket er fuldstændig vanvittigt og aldrig sket før,« siger han.

Han regner desuden med at kunne lægge flere milliarder oven i omsætningen næste år.

»Når vi får konverteret vores butikker i Polen næste år, kommer vi til at lægge en del milliarder kroner oveni,« siger han.

Fremtiden er stadig de fysiske butikker

Men hvorfor satse på fysiske butikker i en tid, hvor onlinehandlen accelerer voldsomt?

»Jeg tror ikke, at nethandlen med fødevarer kommer til at vokse ind i skyerne, for der skal noget til, for at man handler online. Man skal planlægge sine indkøb, og man kan ikke mærke på varerne,« siger Per Bank og tilføjer:

»Så hvis nethandlen med fødevarer ligger på 2,6 pct. uden måltidskasser nu, kan den måske nå otte pct. i 2025,« siger han.

Han afviser, at investeringerne i nethandel påvirker satsningen på fysiske butikker.

»Vi tror på, at vi kan fortsætte med at vinde markedsandele, og vi fortsætter stadig med at modernisere samtlige af vores Netto-butikker og fortsætter med at kigge efter nye Føtex-butikker,« siger han.

FAKTA Blå bog: Per Bank Salling Groups 53-årige topchef, Per Bank, er født i Kolding og uddannet produk­tionsingeniør og reserveofficer. Fra 1992 til 1998 var han ingeniør og produktionschef i Danfoss System Hydraulik. Derefter blev han logistikchef i InWear og Masterfoods i Mærsk-koncernen, inden han for alvor gjorde sit indtog i dagligvarebranchen som logistikdirektør i FDB i 2001.



Fra 2004 til 2009 var Per Bank administrerende direktør i Coop Danmark og i perioden 2007-2009 også administrerende direktør for Coop Norden. Herefter skiftede han til den engelske detailhandelsgigant Tesco, hvor han først var administrerende direktør i Tesco Ungarn og derefter blev indkøbsdirektør for tekstil, elektronik og e-handel i Tesco UK. I 2012 blev han udnævnt til topchef i Dansk Supermarked, som nu hedder Salling Group. Han bor i Aarhus, er gift og har to sønner. FOLD UD FOLD UD

Per Bank har dog ikke et mål for, hvor mange butikker koncernen skal op på. I Danmark er det ambitionen at fastholde markedsandelen på 35 pct. hvert år, og ifølge topchefen skal den store vækst i stedet komme fra udlandet.

»Vores polske marked vokser med opkøbet med otte pct., så vi har en vækstdriver der, og så er vi fri for at kigge på de der 6-700 millioner kroner, som vi er vokset med om året indtil nu. Det positionerer vores forretning langt stærkere, at vi nu pludselig har en tredjedel af vores omsætning i udlandet,« siger han.

Per Bank har derfor heller ikke en plan om, at Salling Group skal revolutionere nethandlen med dagligvarer.

»Vi skal sidde på det, som svarer til vores fysiske markedsandel, som svarer til ca. en tredjedel af markedet,« siger Per Bank, der heller ikke har nogen ambitioner om at tjene mange penge på de digitale supermarkeder.

»Nethandel med dagligvarer er jo ikke nogen guldrandet forretning. Hvis du er rigtig dygtig, kan du godt komme til at tjene en lille smule penge, men det bliver aldrig en stor cash cow,« siger han.

Til gengæld skal nethandlen ifølge topchefen være med til at styrke Føtex’ brand.

»Det er med til at modernisere Føtex’ brand og gøre vores kunder mere loyale. Vi kunne også have kaldt vores netbutik for Salling eller Bilka, men vi har valgt at kalde den Føtex, fordi vi synes, at det passer bedst ind i vores portefølje,« siger han.

I 2017 blev Salling Group 100 pct. fondsejet, da den tidligere ejer A.P. Møller - Mærsk solgte den sidste del til Salling Fondene. Fold sammen Læs mere Læs mere

Topchefen regner dog ikke med flere store opkøb i den nærmeste fremtid, og han overvejer ikke at gå ind i nye lande. Koncernen har i dag butikker i Danmark, Polen og Tyskland.

»Vi vil gerne vokse i de lande, vi er i nu. For det er ikke et spørgsmål om at plante flag, og der er rigtig meget potentiale i de lande, vi er i,« siger han.

Fra blå købmænd til supermarkeder med samfundssind

Selvom 2020 blev et år med hamstring og i perioder gyldne dage for Per Banks supermarkeder, har dele af Salling Group også været ramt af coronakrisen.

Under nedlukningen i foråret var 1.900 medarbejdere sendt hjem, fordi Salling Group blandt andet måtte lukke sine stormagasiner, og koncernen kunne dermed få mange millioner i hjælpepakker fra staten. Alligevel valgte Salling Group som den første virksomhed i Danmark at betale pengene tilbage.

I 2017 blev Salling Group nemlig 100 pct. fondsejet, da den tidligere ejer A.P. Møller - Mærsk solgte den sidste del til Salling Fondene. Året efter skiftede Dansk Supermarked navn til Salling Group efter stifterfamilien. Et navneskift, der skulle skille sig af med det sidste levn fra Mærsk, og som er kransekagefiguren på en strategi, der skal vise forbrugerne, at giganten er andet end pengeglade købmænd.

I stedet for at betale ved kasse ét på Esplanaden deler fondene nu hvert år mange millioner ud til velgørende formål. Derfor gav det ifølge Per Bank ikke mening at tage imod pengene fra hjælpepakkerne.

»Worst case var, at vi i 2020 ville tjene 1,4 milliarder, så vi ville ikke modtage 75 millioner kroner fra staten og så stadig have tjent 1,4 milliarder kroner, som vi så kan dele ud via vores fonde. Derfor sagde vi nej tak,« siger topchefen, der også besluttede at hjælpe koncernens små leverandører ved at lave straksbetalinger. Først i foråret og nu igen under julens nedlukning.

FAKTA Fakta: Så stor er Salling Group Salling Group er Danmarks største dagligvarekoncern, der driver butikskæderne Netto, Bilka og Føtex samt to Salling-stormagasiner i Aarhus og Aalborg.



Koncernen har flere end 1.500 butikker i Danmark, Tyskland og Polen. Dertil kommer blandt andet en række onlineshopper – herunder Wupti, Skagenfood, burgerrestauranter i kæden Carl’s Jr., Starbucks-kaffebarer og Fætter BR-legetøjsbutikker. Koncernen, der er ejet af Salling Fondene, havde i 2019 en omsætning på 56,7 mia. kr. og et driftsresultat (EBIT) på 2,3 mia. kr. FOLD UD FOLD UD

Per Bank mener, at Salling Group det seneste år er kommet langt med den nye strategi og fortælling om virksomheden.

»Det her år har virkelig hjulpet os til at få Salling Group på dagsordenen og fortælle, at vi er en ansvarlig virksomhed. Der er ikke nogen, der kan beskylde os for, at vi gør ting bare for at tjene penge. Pengene går enten tilbage til forretningen for at skabe arbejdspladser eller bliver doneret til gode formål via fondene, og det betyder virkelig meget,« siger han og tilføjer:

»Der er flere af de ting, som vi har forsøgt at gøre de seneste ni år, som folk er begyndt at få øjnene op for. Før mødte vi tit den holdning, at Dansk Supermarked kunne da ikke fokusere på madspild eller plastik, men nu hvor vi er fondsejet, har vi fået en større troværdighed,« siger han.

Men havde I gjort nogle ting anderledes under coronakrisen, hvis I stadig havde været ejet af A.P. Møller - Mærsk?

»Mærsk var en god ejer, for de gav os også lov til at være selvstændige og investere i forretningen. Og Mærsk er meget ansvarlig, så jeg tror, at vi havde fået lov til at gøre det samme,« siger han.

Så du tænker, at I også ville kunne have betalt hjælpepakker tilbage og foretaget straksbetalinger til jeres leverandører?

»Ja, det vil jeg i hvert fald tro. Men det er selvfølgelig bare noget andet. Der er nogle hurtigere beslutningsprocesser i den struktur, som vi har nu. Vi skal kun spørge vores bestyrelse om lov, og det er bare nemmere, når der ikke er aktionærer, som skal tjene penge på det, vi laver,« siger han.

Den største bekymring

Selvom Per Bank mener, at Salling Group er i stand til at fokusere på både nethandel, fysiske supermarkeder og samfundssind, er der særligt én ting, som bekymrer ham.

For selvom danskerne stadig går i supermarkedet, ser det anderledes ud i de resterende fysiske butikker. Og i en tid hvor vi længe har talt om butiksdød, og hvor folk nu frarådes at bevæge sig ud, hvor efterlader det så de fysiske butikker?

Per Bank har allerede kunnet mærke det på sine stormagasiner. Her var der i de få lørdage op til jul, hvor butikkerne måtte holde åbent, 40 pct. færre kunder end sidste år.

»Det er helt vildt. Folk har lyttet. De er mere nervøse for at komme ud,« siger han.

Per Bank opfordrer danskerne til at handle i de fysiske butikker: »Og det er ved at være nu. For hvis vi ikke gør noget nu, så overlever butikkerne på de forskellige strøg i byerne ikke,«.siger han. Fold sammen Læs mere Læs mere

Faldet i antallet af mennesker i de fysiske butikker er ikke kun et problem for hans stormagasiner. Det kan også på sigt blive et problem for hans supermarkeder.

»I mange af de mindre byer er vores varehuse store ankerbutikker, hvor vi sælger for over 100 millioner kroer. Men hvis der ikke er trafik nok i gågaderne, bliver vi på et tidspunkt nødt til at flytte ud i yderområderne,« siger han og tilføjer:

»Og det er ikke et spørgsmål om, at butikkerne taber 50 pct. mere i omsætning. Det er et spørgsmål om, at hvis de taber ti pct., så kommer de til at lukke. For huslejemarkedet er ikke fulgt med ned, og mange har store problemer,« siger han.

Og det er problemer, som ifølge topchefen kun er blevet øget på grund af coronakrisen, hvor mange er blevet hjemme i stuerne og i stedet har købt tøj, sko og elektronik på nettet.

»Det er en kæmpe udfordring, og vi bliver nødt til at tænke over, at vi også handler i de fysiske butikker,« siger topchefen og tilføjer:

»Og det er ved at være nu. For hvis vi ikke gør noget nu, så overlever butikkerne på de forskellige strøg i byerne ikke.«