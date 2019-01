Detailhandlen slår tilbage på Jyske Bank i betalingskrig

Detailhandelen blæser til kamp for bevarelsen af Dankortet som det primære betalingsmiddel for de danske forbrugere. Jyske Bank valgte mandag at splitte sit Visa/Dankort op i et rent Visa-kort og et rent Dankort, hvilket af eksperter blev betragtet som et angreb på Dankortet for at få forbrugerne til at skifte over til de internationale kort.

Trækket kommer midt i forhandlingerne mellem detailhandelen, bankerne og Nets om den Dankortaftale, der skal falde på plads inden årets udgang, og hele detailhandelen står uforstående over for Jyske Banks udspil.

»Vi mener, at der er et klart ønske hos både detailhandelen, forbrugerne og politikerne om at bevare et stærkt Dankort, fordi det uomtvisteligt er den mest prisbillige løsning, vi har på betalingsformidling,« siger John Wagner, direktør for De Samvirkende Købmænd.

Håber på kontra

Han erkender dog, at forhandlingerne går »ualmindelig trægt«, og han har været bekymret for, hvad bankernes dagsorden er.

»Nu har vi set, hvad Jyske Banks dagsorden er. Vi venter spændt på, om den udmelding betyder, at Danske Bank og Nordea vælger at gå kontra på Jyske Bank og få lukket en ny aftale om Dankortet,« forklarer han.

John Wagner får opbakning fra Kaare Friis Petersen, erhvervsjuridisk chef hos Horesta, der bestemt regner med, at der bliver indgået en »ny solid dankortaftale«.

»Der er så mange interesser – også politisk – i at fortsætte med dankortet som betalingsmiddel, at der nok skal blive fundet en løsning,« siger han.

Burde investere i goodwill

Netop det politiske aspekt betyder ifølge detailhandelens aktører, at bankerne næppe vil forsøge at presse alt for hårdt i forhold til at forringe vilkårene for brugen af Dankortet i detailhandelen. Det er nemlig ikke en vindersag for en sektor, som i forvejen ikke ligefrem bugner med goodwill i disse hvidvask- og skattelytider.

»Detailhandelen og forbrugerne kommer til at betale til større overskud i bankerne, hvis omkostningerne til betalingsformidling stiger i Danmark,« forklarer John Wagner og fortsætter:

»Der vil formentlig også være et politisk pres på banksektoren for at få lavet en fornuftig Dankortaftale. Hvis jeg var bankerne, ville jeg i øjeblikket måske investere lidt mere i goodwill end i at sikre større overskud de kommende år.«

Heller ikke Jens Birkeholm, direktør i Dansk Detail, kan se fordelen for forbrugerne ved at splitte Visa/Dankortet op i to, sådan som Jyske Bank har valgt at gøre.

»Uanset hvor jeg kigger hen i detailhandelslandskabet er der enighed om, at detailhandelen rigtig gerne vil Dankortet. Hvis man går over til de internationale kort, så ender det med, at alle forbrugere kommer til at betale en ekstraregning,« siger han.

Skal følge med tiden

Da den seneste Dankortaftale blev indgået i 2013, var ét af hovedpunkterne, at detailhandelen gik fra at stå for 50 procent af omkostningerne til driften af Dankortet til at stå for samtlige omkostninger. Det aspekt kommer ifølge Dankortekspert Henning N. Jensen fra PlusCon også til at spille en rolle i forhandlingerne af den nye aftale.

»En central del i en ny aftale er, hvordan Dankortet skal videreudvikles. Som aftalen er skruet sammen nu, er det i al væsentlighed detailhandelen, der betaler. Derfor vil de gerne have et ord at skulle have sagt og dermed indirekte tvinge bankerne til ikke at udhule Dankortet,« forklarer han.

Det er aktørerne i detailhandelen da også enige om.

»Det er godt, at Dankortet er blevet kontaktløst, og at det er kommet på mobilen. Den udvikling skal fortsætte. Ellers bliver det en forældet konstruktion og overhalet af andre betalingsformer,« siger John Wagner.