Der sker noget mærkeligt, hvis du søger på »Taylor Swift« på X – falske billeder lægger pres på socialt medie

Stort pres fik det sociale medie X til i weekenden helt at blokere for, at pornografiske billeder skabt med kunstig intelligens kunne findes. Teknologigiganterne slås med at få standset »deepfakes«, og senest advarer Indien med verdens største befolkning om konsekvenser, hvis ikke der gribes ind.