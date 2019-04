Denne topchef tjener 40.668 gange så meget som den almindelige medarbejder

Alle med en smule privatøkonomisk nærvær kan nok svare på, hvad der stod på deres seneste lønseddel.

Sværere er det at spå om, hvad der stod på chefens lønseddel. Virkeligheden er formentlig, at mange ikke ved det på kroner og øre, men måske har man en fornemmelse af, om chefen tjener et par tusinde mere, eller om hendes løn er langt, langt højere.

Nu bliver lønforskellene på nogle af de rigeste amerikanske chefer samt deres medarbejdere lagt frem.

Den amerikanske investor og forretningsmand Warren Buffett, der er administrerende direktør i Berkshire Hathaway, tjente knap syv gange så meget som den mindst lønnede Berkshire Hathaway-medarbejder sidste år.

På samme tid blev Elon Musk – Teslas topchef – betalt 40.668 gange mere end den lavest lønnede Tesla-medarbejder.

Warren Buffett betragtes som en af USAs rigeste mænd. Hans formue er anslået til 62 milliarder dollars.

Løndetaljerne kommer fra indrapporteringer til børsmyndigheder, efter at amerikanske myndigheder fik mandat til at få oplyst lønforskellene mellem direktører og lavest lønnede medarbejdere i amerikanske virksomheder. Åbenheden blev krævet af politikerne efter finanskrisen, skriver Financial Times.

Ud af 100 topchefer tjener 11 mere end 1.000 gange så meget, som den ansatte med lavest løn i de analyserede amerikanske virksomheder.

Også herhjemme har lønforskelle været til stor debat. Blandt andet foreslog Socialdemokratiet sidste år en stribe tiltag, der skulle begrænse, hvad en topdirektør kunne sætte i banken. Det kom, efter at partiet havde mistet troen på, at det private erhvervsliv kunne regulere sig selv, når det gælder aflønningen af topdirektører.

Andre lande har fastsat forskellige oplysningsregler. Blandt andre har Storbritannien krævet, at virksomheder fra i år sammenligner deres administrerende direktørs vederlag med repræsentative medarbejderes.