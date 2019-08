De købte kendt socialt medie for seks milliarder – nu har de solgt det for et beskedent millionbeløb

Det har vist sig at være alt andet end en lukrativ handel, da Yahoo i 2013 købte det social medie Tumblr for omkring 1,1 milliard dollar, hvilket dengang svarede til omkring 6,4 milliarder kroner.

Det står klart, efter at det amerikanske teleselskab Verizon, som nu ejer Yahoo, har solgt Tumblr for et beskedent millionbeløb til webudviklingskoncernen Automattic, der er bedst kendt for hjemmesidesystemet Wordpress.

Parterne har ikke offentliggjort købsprisen, men ifølge The Guardian er beløbet mindre end tre mio. dollar – omkring 20 millioner kroner.

Med opkøbet i 2013 nåede Tumblr og Yahoo tilsammen en brugerdatabase på en milliard brugere. Planen var, at de tilsammen skulle tiltrække endnu flere annoncører. Men siden 2013 er store giganter som Twitter, Snapchat, Instagram og Facebook i stedet løbet med annoncekronerne.

PornHub har udvist interesse

Samtidig kom Tumblr i vælten, da det blev opdaget, at der florerede børneporno på det sociale medie, hvilket bl.a. medførte, at Apple i en periode fjernede Tumblr-appen i App Store.

Tumblr er det andet store sociale medie, som Verizon sælger som led i en større oprydning under den nye, svenske topchef Hans Vestberg, der kom fra Ericsson. Fotomediet Flickr blev i april 2018 også solgt fra til konkurrenten SmugMug.

Det har længe været kendt, at Tumblr var til salg, men den eneste virksomhed, der offentligt har udtrykt interesse for selskabet, er pornosiden PornHub.

Hos den nye ejer, Automattics, bekræfter adm. direktør Matt Mullenweg på sin personelige Tumblr-konto købet:

»Da muligheden for at gå sammen blev konkret, føltes det som en mulighed, man kun får en gang i sit liv – at have to elskede platforme til at arbejde sammen for at bygge et bedre, mere åbent og inkluderende, og ærligt talt, et sjovere net. Jeg vidste, at vi var nødt til at gøre det,« skriver han.