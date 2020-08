De kæmper for finansiel ligestilling – under coronakrisen er deres forretning mangedoblet

Da coronakrisen ramte dansk erhvervsliv, kunne de tre iværksættere bag den danske virksomhed Female Invest blot se til, mens størstedelen af deres omsætning forsvandt.

Nu, nogle måneder senere, er omsætningen steget med hele 710 pct.

Forklaringen på den voldsomme vækst skal findes i en hurtig digital omstilling, som har vist sig at være populær for Female Invest, der arbejder for at skabe finansiel ligestilling ved at undervise kvinder i, hvordan man investerer.

I begyndelsen af året var det udelukkende fysiske events afholdt i samarbejde med banker og finansielle institutioner, der satte skub i omsætningen hos virksomheden. Da corona begyndte at sprede sig i Danmark, påvirkede det også de tre kvinder, der stod med aflyste events og samarbejder. Det gik hurtigt op for dem, at de var nødt til at sadle om.

»Da corona kom, og Danmark skulle lukke ned, røg over 80 pct. af vores omsætning over night. Det var en kritisk uge, hvor vi var nødt til at stille nogle fundamentale spørgsmål til, hvad vores virksomhed skulle være, og hvordan vi skulle komme videre,« siger medstifter Camilla Cloëtta Falkenberg.

»Vi valgte at omstille os og fokusere 100 pct. på den digitale læringsplatform – hvilket egentlig var den langsigtede plan, men som nu skulle eksekveres exceptionelt hurtigt,« tilføjer hun.

De tre kvinder, Camilla Cloëtta Falkenberg, Emma Due Bitz og Anna-Sophie Hartvigsen, er alle i slutningen af 20erne. De er uddannet fra CBS og etablerede Female Invest i 2017.

Female Invest har i foråret vundet to priser og fået global opmærksomhed. Fold sammen Læs mere Læs mere

Kvinderne er stadig bagud

Kvinder udgør stadig kun en tredjedel af danskernes samlede aktieinvesteringer – og det har næsten ikke rykket sig de seneste ti år.

De seneste tal fra VP Securities viser således, at danskerne har en samlet aktiebeholdning på 387 mia. kroner. Kvindernes andel udgør 128 mia., hvilket svarer til 33 procent.

For ti år siden udgjorde andelen 30,6 procent.

Det er den problemstilling, som Female Invest ønsker at gøre op med. Derfor skulle stifterne løbe hurtigt for at få en digital platform på benene, da alle de fysiske arrangementer blev aflyst i starten af coronakrisen.

FAKTA Gang i Danmark! Intet er mere befordrende for forandring end en krise. Det gælder også coronakrisen. Journalisterne på Berlingske Business vil med inspirerende journalistik hele sommeren sætte gang i Danmark. Skriv til os med din idé på business@berlingske.dk. Læs alle artiklerne i serien her. FOLD UD FOLD UD

Den digitale platform er effektiv for efterspørgslen

Krisen og den digitale platforms realisering viste sig at sætte gang i efterspørgslen.

»Med markedet, der faldt, og usikkerheden om, hvad der kom til at ske, overvejede vi, om hele vores eksistensgrundlag ville forsvinde. Men det viste sig, at kvinder mere end nogensinde før har valgt at investere i den her periode. Vi fik lige pludselig en kæmpe efterspørgsel på vores onlineprodukt, fordi kvinder ville have viden om aktiemarkedet og lære, hvordan man investerer i krisetider,« siger Emma Due Bitz, medstifter af Female Invest.

Den digitale løsning er uden tvivl noget, Female Invest vil føre videre fremover. På de sociale medier har de under coronakrisen formået at komme ud til kvinder verden over, og de har nu medlemmer i 41 lande. De fysiske events er dog ikke streget af bogen.

»Fokus fremadrettet bliver stadig på den digitale læringsplatform. Men vi har også fundet ud af, at i takt med at vores medlemstal vokser, jo mere interessante bliver vi også for banker og andre samarbejdspartnere. Nu da der bliver åbnet for samfundet, og der er mulighed for at holde events, er bankerne blevet mere interesserede, og vi har også lukket partnerskaber med store virksomheder uden for den finansielle industri, hvilket er nyt for os,« siger Camilla Cloëtta Falkenberg

»Med markedet, der faldt, og usikkerheden om, hvad der kom til at ske, overvejede vi, om hele vores eksistensgrundlag ville forsvinde.« Fold sammen Læs mere Læs mere

Global opmærksomhed

Det er ikke kun investeringsinteresserede kvinder verden over, der har fået øje på Female Invest.

De har i samme periode vundet Cartier Women's Initiative-prisen, som er verdens største startup-konkurrence for kvindelige stiftere, og så har de som de første danske kvinder sikret sig en plads på Forbes 30 under 30-listen i Finance-kategorien.

»Vi har fået større selvtillid ved at komme til udlandet, fordi vi nu ved, at der er efterspørgsel og et behov for finansiel viden blandt kvinder verden over. De to priser er ikke bare en anerkendelse af, at vi arbejder for et vigtigt formål, men også at vi har været gode til at drive forretning, og at der er en god businesscase i vores virksomhed,« siger Camilla Cloëtta Falkenberg.

I 2019 havde Female Invest et overskud på ca. 17.000 kr.