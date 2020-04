Danskerne storindkøber webkameraer og hovedtelefoner – og hårtrimmere

Den pludselige, enorme udbredelse af hjemmearbejdspladser – om end ufrivilligt – har medført storsalg af elektronik til hjemmet, og det gælder både til hjemmekontoret, til underholdning af børnene ... og til personlig pleje, nu hvor man ikke kan komme til frisøren.

Danmarks største elektronikkæde, den norskejede Elgiganten, har måttet lukke fire af sine 38 danske varehuse, fordi de ligger i storcentre, der er blevet tvangslukket under coronakrisen. Men derudover er der fortsat fint salg.

»Vi ser en klart øget trafik mod vores hjemmeside men oplever også ændrede købsvaner i takt med, at folk har gjort sig klar til at arbejde hjemmefra. Webkameraer, skærme, mus, tastaturer og hovedtelefoner har der været en kæmpe stigning i salget af,« fortæller Peder Stedal, der er administrerende direktør for Elgiganten i Danmark.

En renæssance til spillekonsollerne

Særligt to varetyper har overrasket.

»Vi har set et stort salg af hårtrimmere og apparater til hårklipning. Det er klart, at når frisørerne er lukket, begynder nogle at blive langhårede! Og så er salget af spillekonsoller vendt meget rundt. Det sidste års tid har det været i kraftig tilbagegang. Nu er rigtig mange børn og unge hjemme fra skole, og så har man villet forsøde hverdagen. Det har taget meget fart,« siger Peder Stedal.

Der er også fortsat salg af bærbare PCer, men her var mange i forvejen forsynet.

Oplever I samlet set samme salg som tidligere, blot at det er andre ting, som vi køber?

»Det flytter sig lidt og afhænger også af, hvordan løn, skattepenge og påsken falder. Vi er fortrøstningsfulde men kan naturligvis mærke, at fire butikker er lukket. Generelt kan vi følge med i leverancerne. Selvfølgelig kan enkelte produkter være udsolgt, men nu er Kina igen oppe i et vist gear, så der produceres varer. Varetilgangen ser fornuftig ud,« konstaterer Elgigantens topchef, som er glad for, at kunderne viser god konduite – hjulpet af, at mange af varehusene er ret store, så der er god plads.

Mobilgigant mister salg – men sælger noget andet

Den sydkoreanske elektronikgigant Samsung, som er verdens største TV-producent og den næststørste smartphoneproducent, kunne tirsdag morgen berette om udsigten til et stigende overskud i første kvartal.

Samsung forventer godt nok en større tilbagegang i salget af smartphones. Til gengæld er efterspørgslen på chips og tilsvarende komponenter fra PC-producenter og datacentre øget markant, og det er med til at sikre et forventet overskud på 6,4 billioner won (35,9 milliarder kroner) for januar-marts i år mod 6,2 billioner won for et år siden.

Henrik Egede, adm. direktør i brancheforeningen APPLiA Danmark »Vores branche med hvidevarer og husholdningsapparater har til dags dato ikke oplevet en negativ udvikling.«

Den udvikling undrer ikke analytiker Richard Windsor fra Radio Free Mobile, selv om han er overrasket over, hvor positivt salget har påvirket Samsung.

»Det passer med mit syn på, at visse dele af teknologisektoren vil nyde godt af det udbredte hjemmearbejde og hjemmeskoleeksperiment, som er blevet påtvunget hundreder af millioner af mennesker. Efterspørgslen på servere, lagerkapacitet, kapacitet i skyen, bærbare PCer, netkameraer og videokonferenceudstyr synes at være meget robust, og Samsungs resultater er det første tegn på dette,« konstaterer Richard Windsor.

Han forventer, at selskaber som Microsoft, Amazon, chipproducenterne Intel og AMD samt harddiskproducenterne Western Digital og Seagate også står til en optur her midt i krisen.

Hvidevarebranchen holder vejret: Næppe nyt rekordår

I den danske hvidevarebranche holder man vejret.

»Vores branche med hvidevarer og husholdningsapparater har til dags dato ikke oplevet en negativ udvikling – men vi mangler tallene fra marts. De to første måneder af året var fornuftige, og salget har blot forskubbet sig over mod nethandel i stedet for i butikkerne,« fortæller Henrik Egede, administrerende direktør for APPLiA Danmark, brancheforeningen for producenter og importører af hvidevarer og elektriske husholdningsapparater.

»Vi har kæmpet for at holde mulighederne for service åbne. I kraft af, at alle, inklusive jeg selv, opholder os meget hjemme, har vi haft fokus på produkter og på at sikre, at skulle det kikse med køleskabet eller vaskemaskinen, vil produkterne stadig kunne serviceres, altså blive repararet. Det var vores kardinalpunkt i den tidlige fase,« siger Henrik Egede.

Kunne man forestille sig, at mange – netop fordi de nu er hjemme hele tiden – opdager, at de mangler et eller andet apparat, eller at noget af det gamle trænger til at blive skiftet ud?

»Måske kan mange få lyst til at skifte ud derhjemme, men om det salg kan holde markedet oppe i flere måneder, er nok tvivlsomt. Realistisk har vi ikke set et tab eller fald, men hvis denne situation fortsætter hen over sommeren, er det nok uundgåeligt, at der kommer en afmatning, så 2020 ikke bliver et nyt rekordår,« siger Henrik Egede.