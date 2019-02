Danskerne har udsigt til billigere internetforbindelse med 5G-supermobilnettet

»5G vil skabe et prispres på det almindelige bredbåndsmarked og blive en seriøs konkurrent til klassisk bredbånd – men det kræver, at teleselskaberne kan komme ud med det.«

Det vurderer teleanalytiker John Strand, direktør i Strand Consult, som rådgiver teleselskaber verden over og i denne uge har nærstuderet nyskabelserne på Mobile World Congress, verdens største mobilmesse, i Barcelona i Spanien.

Med mobile dataforbindelser, der er op til 100 gange hurtigere end på dagens 4G-mobilnet, som 5G bygger ovenpå, kan flere klare sig uden en fast forbindelse over det gamle fastnet. Men især politikerne kan godt glemme alt om et landsdækkende 5G-net.

Masser af trafik – meget få penge

»Almindeligt bredbånd handler om at bygge, hvor kunderne er. Med 5G kommer der ikke smør på hele brødet. Bor folk i højre hjørne og efterspørger bredbånd, smører man bare dér. Det er ikke et spørgsmål om at levere overalt, men dér hvor folk skal bruge forbindelsen. Og nye teknologiske løsninger vil sikre bedre, indendørs dækning, som mobilnettene traditionelt har haft problemer med,« siger John Strand.

Danskerne skal dog ikke frygte 5G-huller.

»Folk vil få det mobile produkt, som de har brug for, hvor de har brug for det. De mange antenner og master, som Ericsson, Nokia og Huawei har leveret i Danmark siden 2015, kan med software laves om til 5G. Det er også langt billigere end at grave kabler ned. Men 5Gs største udfordring er, at politikerne skal lade være med at blande sig for meget og i stedet sørge for, at de stadig mange – men bestemt ikke alle – kommuner, der gør det svært og dyrt at bygge infrastruktur, skal have nogle klaps over fingrene og ikke kløes i nakken, sådan som det er teleminister Lars Christian Lilleholts strategi,« siger John Strand.

Værdien af at have 5G-forbindelser ligger ikke i at være teleselskab, men i de tjenester, som nettet kan bruges til i kraft af sin kapacitet og hurtighed.

»Frem til 2025 regner teleselskaberne med en vækst på 400 procent i datatrafikken, men kun på én procent i omsætningen, så der er ikke forventninger om, at investeringerne vil blive øget, for det er dyrt at bygge infrastruktur,« siger teleanalytikeren.

FAKTA Hvad er 5G? I dag er alle tre, landsdækkende mobilnet i Danmark blevet voldsomt udbygget og opgraderet til 4G. Det har betydet, at datahastighederne på mobilforbindelsen er blevet langt højere, end de var på de gamle 3G-net. 4G kan bruges til både data og tale, men 4G har stadig ikke hurtig nok reaktionstid eller kapacitet nok til at kunne håndtere, at milliarder af små følere og sensorer også kobles på sammen med et væld af andet udstyr over internetforbindelsen, populært kaldet »Tingenes Internet« (på engelsk: »Internet of Things«, forkortet IoT). Derved kan de f.eks. selv regulere temperaturen, tænde og slukke lyset, sænke energiforbruget om natten, og så man udefra kan fjernstyre mange af sine ting og sager derhjemme.

Selvkørende biler kan kun styre selv, hvis de bliver stopfodret med helt opdaterede informationer uden forsinkelse fra alle målerne, så de ikke støder sammen med bilen foran.

5G skal nedbringe internetforsinkelserne til under et millisekund, hvilket også avancerede robotter i industrien vil få gavn af.

Datahastigheden på 5G er op til 100 gange hurtigere end på 4G. En spilleliste på en times musik (72 megabyte data) på Spotify tager 0,6 sekunder at hente over 5G mod 20 sekunder over 4G. En film på næsten 500 MB på Netflix hentes på 3,7 sekunder over 5G mod to minutter over 4G. Det populære Fortnite-spil (3 GB) hentes over 5G til en iPhone/iPad på 24 sekunder mod 14 minutter over 4G. En nyhedsside på nettet hentes på 25 millisekunder over 5G (altså stort set øjeblikkeligt) mod 0,9 sekunder over 4G.

Ingen af dagens mobiltelefoner kan bruge 5G, fordi de er »født«, inden 5G-teknikken er blevet fastlagt i alle detaljer, så den bliver ens verden over, og alt udstyr dermed kan bruges overalt.

Meget af det nuværende udstyr i mobilnet og -master kan ved softwareopdateringer eller en mindre hardwareudbygning med antenneforstærkere på størrelse med en gammeldags telefonbog bruges til 5G. Derfor skal teleselskaber og internetudbydere ikke ud og foretage lige så store investeringer, som de skulle, da 4G-teknologien blev rullet ind. 5G bruger også mindre energi end 4G-udstyr. Th. FOLD UD

Fast og mobil forbindelse hånd i hånd

Jens Raith er administrerende direktør for det nystartede Fastspeed, der i løbet af foråret begynder at sælge internetforbindelser gennem kabel-TV- og fibernet, altså kabler i jorden, til danskerne med det klare mål at presse priserne ned. Han forventer ikke at blive arbejdsløs på grund af 5G.

»Jeg har været 14 år hos TDC og tænkte, da vi fik 3G-net, at nu var mobilt bredbånd en ægte substitut for en fast forbindelse. Men hele tiden vokser behovet for mere båndbredde, så ethvert kvantespring ædes op af et stigende forbrug. I dag er internetforbindelserne over kabel-TV-nettet i snit på 100 megabit i sekundet – for ikke mange år siden var de 20. Efterspørgslen på de hurtige fiber- og kabel-TV-forbindelser stiger, for folk har brug for en god og stabil forbindelse derhjemme. Det kan 5G ikke love. Derfor går en fast og mobil forbindelse hånd i hånd for den klart største del af befolkningen,« siger Jens Raith.

5G har nemlig, trods større kapacitet, samme problem som alle mobile dataforbindelser.

»Så snart der kommer flere brugere på, falder kapaciteten pr. kunde, og så er man ikke garanteret en bestemt hastighed eller ubegrænset dataforbrug. I spidsbelastningsperioderne falder den effektive hastighed, og det er jo netop da, at husstanden gerne vil se to forskellige Netflix-film i høj opløsning samditig. En internetforbindelse skal bare virke og være stabil. Derfor ville jeg ikke forlade mig på kun en mobil forbindelse, men mobilt bredbånd kan noget andet, så det og den faste forbindelse hjemme vil være komplementære produkter,« mener Jens Raith.

Antallet af danske bredbåndsabonnementer over en fastnetlinie (DSL) lå ved udgangen af juni 2018, som er de senest offentliggjorte tal, på 911.000 – et fald på 9,7 pct. fra 1.009.000 året før. Ved udgangen af 2014 havde 1.157.000 internetforbindelse ad den vej.