Dansker forfremmes i verdens største kapitalkæmpe: Får ansvar for 7.000 milliarder kroner

Den danske finansmand og tidligere ATP-direktør Christian Hyldahl tager nu endnu et stort skridt op i et af verdens største finanshuse.

I efteråret blev han chef for den nordiske del af kapitalforvalteren BlackRock, men nu bliver han chef for det kontinentale Europa, hvor han skal lede selskabets fremstød sammen med Stéphane Lapiquonne.

Det fremgår af en intern besked til medarbejderne i BlackRock.

Selskabet har knap 7.000 milliarder kroner under forvaltning i Europa og 2.000 medarbejdere fordelt på godt 15 kontorer. Det gør selskabet til den største uafhængige kapitalforvalter i Europa.

BlackRock er da også på verdensplan en af de allertungeste finansielle organer, der har svimlende milliardbeløb under forvaltning. Firmaet, der anføres af »Kongen af Wall Street« Larry Fink, har planer om at gøre deres forretning i Europa endnu større. I et interview med Berlingske har Larry Fink også ytret bekymring for, at Europa kan følge med resten af verden, når det gælder den teknologiske udvikling:

»For 10-15 år siden kunne man høre, at Europa troede på, det var en af de bedste regioner for innovation. Det hører du ikke i dag. Faktisk hører man i stedet fra så mange virksomhedsledere en frygt for, at Europa har tabt sin teknologiske kant. Jeg tror stadig, der er et ønske om at bygge en bedre fremtid for Europa. Men det bliver ikke nemt.«

Læs Berlingskes interview med »Kongen var Wall Street« her.

Også i Danmark findes BlackRock som en af de største investorer i danske aktier med et tocifret milliardbeløb investeret i danske selskaber. Herunder har de blandt andet haft store aktieposter i DSV, Danske Bank og Novo Nordisk.

Hyldahl, der altså skal dele chefrollen med franskmanden Stéphane Lapiquonne, kommer i efteråret til BlackRock på ryggen af en række andre topjob.

Han har blandt andet en fortid i ATP, hvor han sad som topchef, men han trak sig fra posten i slutningen af november 2018 efter en stribe kritiske artikler i Børsen om hans rolle i skattedrevne aktiehandler fra den periode, hvor han var chef i Nordea Markets.

»Jeg har truffet beslutningen om at opsige mit job, fordi dele af omverdenen, som ATP er afhængig af, ikke har tillid til mig som direktør for ATP, og jeg må drage den konklusion, at der ikke er udsigt til, at dette vil ændre sig,« sagde han dengang i en pressemeddelelse.

I sit nye job forbliver Christian Hyldahl samtidig chef for Norden, fremgår det af beskeden.

Opdateres.