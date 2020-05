Danske Rains vinder over global modegigant i kopisag

Det danske tøjfirma Rains har vundet over verdens største detailvirksomhed, Inditex, i en langvarig slåskamp om designkopiering.

Inditex er netop blevet kendt skyldig i, at dets populære mærke Zara har kopieret flere af den danske tøjvirksomheds produkter, herunder en regnjakke og regnfrakke. Inditex skal nu betale kompensation til Rains, men beløbet er ikke besluttet endnu, skriver Rains i en pressemeddelelse.

Daniel Brix Hesselager, medstifter af Rains, har gennem hele slagsmålet holdt fast i, at Zara og Inditex har haft til hensigt til at kopiere de populære jakker. Samtidigt har han haft et principielt motiv for at føre sagen til dørs for at slå fast, at globale mastodonter ikke bare kan krænke små virksomheders rettigheder. Inditex har ifølge Børsen tidligere tilbudt et forlig, men erstatningen var for lille.

»Vi vil vise, at de globale giganter ikke uhindret kan stjæle design og krænke rettigheder som en del af deres forretningsmodel. Vi er opmærksomme på, at mange fagfolk i og uden for modebranchen har afventet resultatet af denne retssag for potentielt at følge i vores fodspor. Vi sigter mod at tilskynde flere virksomheder til at tage kampen op,« siger Hesselager i pressemeddelelsen.

Kopisagen mellem den spanske modegigant – der er delvist ejet af verdens sjetterigeste mand Amancio Ortega – begyndte tilbage i 2016, hvor Rains startede en retssag mod Inditex, der i 2017 blev fulgt op af en stævning. Ifølge Finans begyndte Rains i 2016 at få henvendelser fra kunder, der undrede sig over, at Zara solgte regntøj, der til forveksling mindede om den danske virksomheds produkter.

I løbet af sagen fik Rains ifølge Finans to kinesiske fabrikanter til at indrømme, at de var blevet instrueret af Inditex til at lave identiske kopier af to af Rains' produkter med Zaras logo i nakken.

Rains blev stiftet af Daniel Brix Hesselager, Philip Lotko og Kenneth Davids i 2012 i Aarhus. Selskabet startede med at producere regntøj, men har efter stor succes udvidet sortimentet til også at inkludere tasker og andre accessories.