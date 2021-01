Danske carporte med solceller på taget hitter i udlandet

Alle bilejere kender til det:

Når man parkerer i solen på en god sommerdag, hvor solens stråler brager ned, vender man tilbage til en bil, der er ulideligt varm.

Men hvad nu hvis man kunne parkere i en carport, som lod bilen stå beskyttet i skyggen – samtidig med, at carportens tag kunne opsamle solens energi og bruge de kræfter på noget andet end at varme bilen op?

Den aarhusianske virksomhed Blue Solar Parking tilbyder sådanne carporte.

Virksomheden udvikler og producerer parkeringsanlæg med solceller på tagene, og siden grundlæggelsen i 2015 har firmaet solgt sine særlige carporte til firmaer i 13 lande.

Blandt andet har den tyske bilfabrikant Mercedes investeret i garager fra det danske firma, ligesom Teslas engelske filial og University of Dubai har gjort det.

Ole Gregersen er direktør og grundlægger af det aarhusianske foretagende. Fra ham lyder det, at solcellegaragerne vinder frem – og det skyldes, at solceller kan placeres og integreres overalt:

»Vi er lykkedes med at specialisere os i krydsfeltet mellem energi og parkering,« siger Ole Gregersen:

»Solceller er globalt den vigtigste vedvarende energikilde. En afgørende fordel ved solceller er, at de kan placeres og integreres stort set overalt. Derfor kan vi tilbyde en dobbeltfunktion – overdækket parkering kombineret med grøn elproduktion.«

Ingen coronakrise

Coronavirussen har lagt store dele af verden ned og skubbet økonomien ud på usikker grund. Alene i de første ti måneder af 2020 faldt den samlede eksport af danske varer og tjenester med over 100 milliarder kroner i forhold til den samme periode året før.

Det svarer til et tilbageslag på ni procent, hvilket er på niveau med faldet under finanskrisen i slutningen af 00erne.

Fra Ole Gregersen lyder det dog, at Bluetop Solar Parking ikke har mærket coronakrisen. Han begrunder det med, at vedvarende energi står højt placeret på dagsordenen for mange virksomheders vedkommende.

Ole Gregersen grundlagde Bluetop Solar Parking i 2015. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Virksomheder ønsker i stigende grad at agere bæredygtigt, og selvfølgelig er bæredygtige investeringer nemmere, hvis de også betaler sig tilbage i besparelser,« siger Ole Gregersen, med henvisning til at der er penge for virksomhederne at spare på elregningen, når solcellerne på carportene generer strøm.

I øjeblikket arbejder Bluetop Solar Parking på at levere 890 overdækkede p-pladser til storbanken J.P. Morgan i England.

Af selskabets seneste årsregnskab for 2019 fremgår det, at Bluetop Solar Parking havde et årsresultat på omkring 220.000 kroner efter skat.