Danske bredbåndskunder kan vinde på to overraskelser

TDCs overraskende opkøb af bredbåndsrebellen Hiper og den endnu mere overraskende fusion mellem de to jyske energiselskaber SE/Sydenergi, som ejer Stofa og Boxer, og Eniig kan i virkeligheden få positiv effekt på salg af internetforbindelser i Danmark og ikke mindske konkurrencen på bredbånd og TV – tværtimod.

Det vurderer to eksperter, som Berlingske har talt med, efter at SE og Eniig 11. oktober offentliggjorde, at de slår sig sammen under navnet Norlys med SEs koncerndirektør, Niels Duedahl, som samlende topchef. Seks dage senere købte TDC for et ikke offentliggjort beløb sin irriterende konkurrent Hiper med den tidligere Fullrate-stifter Stig Myken i spidsen. Hiper, som udelukkende sælger bredbåndsforbindelser, har siden 2015 fået 47.000 kunder – primært hugget fra TDC, fordi Hiper tilbød lavere priser, selv om Hiper bruger TDCs eget net.

»Hvis det virkeligt er rigtigt, hvad de melder ud, og ikke bare mundsvejr, så tegner det godt for forbrugerne,« konstaterer Martin Salamon, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk.

»Nej, det behøver ikke nødvendigvis at være dårligt for forbrugerne. Man skal ikke frygte, at priserne stiger med det samme, men over tid vil det blive andre bredbåndsprodukter, vi vil få tilbudt, ligesom vi kender det fra mobilabonnementerne,« siger Morten Imsgard, senioranalytiker hos Sydbank, som følger markederne tæt.

FAKTA To dage med store ændringer 11. oktober annoncerede energiselskaberne Sydenergi/SE, der dækker det sydlige Jylland, og Eniig, der dækker Midt- og Nordjylland (tidligere hed det EnergiMidt og Himmerlands Elforsyning), at de fusionerer under navnet Norlys.

SE ejer Danmarks næst- og tredjestørste TV-leverandører, Stofa og Boxer; førstnævnte leverer også internetforbindelser. Eniig ejer 30 procent af konkurrenten Waoo, som er Danmarks fjerdestørste TV-leverandør og tredjestørste internetleverandør. Eniigs kunder skal over tid flyttes over til Stofa.

17. oktober købte TDC konkurrenten Hiper, stiftet af den tidligere Fullrate-medstifter Stig Myken, for et ukendt beløb. Fullrate blev i 2009 også købt af TDC, fordi det forstyrrede bredbåndsmarkedet. TDC er i forvejen landets største fastnet-, mobil-, TV- og bredbåndsselskab.

TDC fik i foråret nye ejere, da pensionskasserne ATP, PFA og PFA sammen med den australske kapitalfond Macquire købte selskabet (sidstnævnte ejer 50 procent, pensionskasserne de øvrige 50 procent af TDC). De nye ejere har vægtet investeringer i infrastruktur, altså kabler og ledninger, der kan forsyne større dele af Danmark, og har bebudet flere samarbejder med konkurrenter om infrastruktur. I november 2017 indgik TDC aftale med Eniig om, at det TDC-ejede YouSee og TDC Erhverv kan sælge deres produkter og bruge Eniigs net til at få forbindelsen ud til kunderne. Th. FOLD UD

TDC rydder op – og får mere ligevægtig modpart

Umiddelbart har TDC med købet af Hiper sat en bundprop i karret af bredbåndskunder, som har forladt selskabet.

»Igen køber TDC et selskab, der har forstyrret markedet – og køber det, inden det er blevet så stort, at konkurrencemyndighederne skal kikke på købet, fuldstændigt samme opskrift som med Onfone og Plenti. TDC rydder op på bredbåndsmarkedet, som der blev ryddet op mobilmarkedet, og hvor effekten har været positiv,« siger Morten Imsgard med henvisning til, at mobilkrigen siden er løjet godt af til glæde for teleselskabernes økonomi.

Med Hiper under TDCs vinger kan TDC nu få mere ro.

»Hiper udnyttede flot, at TDC har hængt op med at forbedre sin mobilforretning og standse det massive pres på erhvervsforretningen. Nu kommer der mere ro på bredbåndssiden. Det er væsentligt for både de nye TDC-ejere, som ønsker at investere mere i bredbånd og udbygge fibernettene, og for elselskaberne, som i stigende omfang kan se, at hvis de får skala, kan de bedre lege med i kapløbet om at sætte sig på væsentlig infrastruktur i Danmark og skabe en modvægt, så TDC ikke sætter sig på det hele. Elselskaberne bliver en mere ligevægtig modpart, når de skal forhandle, også med TDC,« siger Morten Imsgard.

Fusion rammer Waoo

Han er især overrasket over SE-/Eniig-fusionen, der vil ramme Danmarks fjerdestørste TV-distributør og tredjestørste internetleverandør Waoo, som er ejet af en række energiselskaber med Eniig som den største enkeltejer. SE/Eniig har nemlig allerede meldt ud, at Eniigs kunder fremover skal overflyttes til Stofa, selv om der kan gå flere år, før det sker.

»Hver gang Waoo mister kunder, bliver det sværere, for man står dårligt ved forhandling af TV-rettigheder, når man ikke har så mange kunder. Men det vil styrke Stofa og gøre Stofa til en mere reel konkurrent til TDCs YouSee,« siger Morten Imsgard.

Waoo anslår selv, at der kan gå flere år, før SE-/Eniig-fusionen er godkendt, og Eniigs opsigelsesvarsel hos Waoo er en realitet. Waoo forventer fortsat at kunne bruge Eniigs fibernet til at sælge sine produkter og har i år hentet over 45.000 nye kunder.

Afgørende, at alle konkurrenter får adgang

I Forbrugerrådet Tænk ser Martin Salamon TDCs første opkøb under nye ejere som et signal.

»TDC signalerer at ville satse en masse penge på infrastruktur, fordi der er værdi i langsigtede investeringer. YouSee har tidligere udsultet hovedstadsområdet, da TDC i 2009 købte DONGs fibernet i københavnsområdet og valgte ikke at bruge det. Nu kommer der muligvis – og forhåbentlig – andre boller på suppen på et tidspunkt, hvor også elselskabet SEAS-NVE har lanceret en større investering (på 3,4 milliarder kroner, red.) i at udbygge fibernettet på Sjælland og øerne. Det bliver afgørende for forbrugerne, at nettene åbnes, så forskellige udbydere og ikke blot ejerne kan bruge dem tilbyde deres tjenester og skabe konkurrence på pris, kvalitet og indhold,« siger han, dog med den tilføjede skepsis, at »YouSee i årevis gjorde det uinteressant for andre at benytte kabel-TV-nettet«, fordi det var så dyrt for konkurrenter at leje sig ind på.

Både forbrugere og selskaber vil vinde på at gøre alle net, der kan levere fastnettelefoni, bredbånd og TV, åbne, mener han.

»Det er godt for forbrugerne – og for selskaberne. Men det kræver, at flere spillere er med og kommer med nye pakker, nye forbindelser m.m. Hiper har vist potentialet i at tage forbrugerbrillerne på og så levere, uanset hvem der har den underliggende infrastruktur og teknologi. Det vil forhåbentlig inspirere andre entreprenører,« siger Martin Salamon.

Også han bifalder, at YouSee får en mere vægtig modstander med SE-/Eniig-fusionen.

»Det kan blive en fordel at få en lidt større modspiller til YouSee. Når man køber indhold og udstyr, handler det om at være store nok til at kunne få en fornuftig pris. Derfor er man nødt til at tænke sammen. Selvfølgelig har det været et dyrt bekendtskab for energikunderne, men nu kan man håbe, at vi får en spiller, som kan levere til indkøbspriser, der nærmer sig YouSees. Det kan blive godt, hvis det er reelt, når de siger, at andre spillere er velkomne. Det driver kvalitet og innovation op, at nogen hele tiden hapser én i hælene,« siger Martin Salamon.