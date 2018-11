Danske boligejere risikerer rentechok efter udenlandske opkøb for milliarder

Godmorgen.

Velkommen til en ny uge og en mandag, hvor mange tog-pendlere i hovedstadsområdet får vankeligt ved at komme på arbejde til tiden i dag. Den kollektive morgentrafik i Storkøbenhavn er hårdt ramt af, at lokomotivførere i S-togene går til fagligt møde klokken 07.00 i forbindelse med igangværende overenskomstforhandlinger. Lokomotivførerne er ifølge Ritzau utilfredse med de modkrav, de er blevet mødt med.

Ifølge DSB er driften derfor meget uregelmæssig, og passagerne bør holde øje med DSBs hjemmeside og rejseplanen.dk.

Vi iler fra trafikale udfordringer til en verden af makroøkonomi.

Japanske opkøb i obligationer kan ramme boligejere

Danmark er blevet mere sårbar over for store rentestigninger.

Interessen i udlandet for danske realkreditobligationer er nemlig massiv. Senest har japanske investorer på to år købt for mere end 60 mia. kr., og dermed ejer udlandet så mange obligationer, at danske boligejere risikerer et rentechok under den næste krise, advarer flere eksperter.

Det skriver Finans.dk.

»Man har indbygget en risiko i markedet. Når der er udsalg, så sælger udlandet typisk ud af det, som ikke er deres eget. Derved kan danske obligationer også blive ramt,« siger Georg Andersen, tidligere bankdirektør i Nykredit til Finans.dk

Tal fra Danske Bank viser, at primært amerikanske, japanske og sydeuropæiske investorer siden 2010 har mere end fordoblet deres beholdning af danske realkreditobligationer til ca. 575 mia. kr. Udlandet ejer nu 3 ud af 10 obligationer bag vores fastforrentede lån.

»Skulle der komme et meget stort og meget pludseligt tilbagesalg, virker det ikke sandsynligt, at det danske marked vil kunne absorbere den likviditet, uden at renterne vil stige,« siger Teis Knuthsen, investeringschef i pengetanken Kirk Kapital.

Den udenlandske appetit på danske obligationer skal ses i lyset af, at danske papirer i disse år giver et godt afkast, og fordi investorerne tjener gode penge i valutamarkedet, når de køber kroner. Den store interesse for de danske papirer har blandt andet ført til, at det populære 30-årige lån er blevet presset ned til 2 pct. til gavn for boligejerne.

Lyssky selskaber fra hvidvasksag er fortsat aktive

En håndfuld af de selskaber, der stod bag mistænkelige pengeoverførsler gennem konti i Danske Banks filial i Estland, er fortsat aktive.

Det skriver Berlingske mandag.

Blandt dem er et dansk og tre britiske selskaber. Eksperter frygter, at selskaberne fortsat er indblandet i hvidvask i andre banker.

I alt er seks af selskaberne stadig registreret som aktive - eller netop opløste - i diverse selskabsregistre, hvortil de stadig løbende indberetter regnskaber og andre oplysninger.

Det viser en gennemgang af en række kunder, der navngives i interne dokumenter, som Berlingske har fået adgang til. Ifølge flere eksperter vækker det mistanke om, at selskaberne fortsat er involveret i lyssky aktiviteter gennem andre banker.

Løkke hælder til et dansk ja til bankunionen

Regeringen har endnu ikke taget stilling til, om Danmark i fremtiden skal være en del af en fælles europæisk bankunion. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har dog i lyset af de seneste sager om skattesnyd og hvidvask talt for, at Danmark kommer med i bankunionen.

Og det slog Løkke ifølge Ritzau igen fast under en folkehøring om EU i Odense, hvor der søndag var partilederrunde.

»Vi har set hvidvask-skandaler, hvor der ikke er nogen tvivl om, at et stærkere samarbejde mellem de europæiske landes finanstilsyn ville have været det bedste. Der er meget i tiden, der taler for, at det kunne ende med et ja,« siger Løkke.

Bankunionen omfatter alle banker i eurolandene samt bankerne i de øvrige EU-lande, som vælger at deltage.

De asiatiske aktiemarkeder falder

De asiatiske aktiemarkeder bakker mandag morgen, efter der fredag ellers var stor optimisme at spore hos investorerne, fordi en mulig aftale mellem den amerikanske præsident, Donald Trump og den kinesiske præsident Xi Jinping lå i luften. Optimismen for en aftale ser ud til at være ebbet ud, da de asiatiske markeder over en bred kam er badet i rødt mandag.

Det toneangivende Morgan Stanley Asia-Pacific-indeks ligger til en tilbagegang på 1,9 pct. med få timers handel igen på et par af regionens børser. Det toneangivende japanske indeks, Nikkei 225, er på vej mod et fald på 1,5, pct., mens Topix-indekset, også i Tokyo, ligger til et minus på 1,0 pct.

Det bør investorerne holde øje med i dag

Andreas Østerheden, der er seniorstrateg i Nordea Wealth Management, leverer her sit bud på, hvad man bør rette blikket mod i dag som investor.