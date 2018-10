Danske Banks whistleblower vil vidne i Folketinget og Europa-Parlamentet

I foråret 2014 forlod chefen for Danske Markets i Baltikum, den britiske bankmand Howard Wilkinson, Danske Bank.

Det skete i kølvandet på et forløb, hvor Howard Wilkinson som intern whistleblower havde advaret topledelsen mod suspekte udenlandske kunder i Danske Banks estiske filial.

I september stod Howard Wilkinson frem med navn i Berlingske, og han bliver nu repræsenteret af det amerikanske advokatfirma Kohn, Kohn & Colapinto, som blandt andet har krævet, at myndighederne skal beskytte Howard Wilkinson.

Nu oplyser advokatfirmaet, at Howard Wilkinson har sagt ja til at stille op og vidne til høringer i både Folketinget og Europa-Parlamentet om hvidvaskskandalen.

»Hr. Wilkinson har sagt ja til at vidne foran det danske parlament og Europa-Parlamentet. Alle vælgere i Europa har ret til at vide, hvad deres regeringer gør for at stoppe korruption og beskytte whistleblowere,« siger advokat Stephen M. Kohn i en pressemeddelelse.

Howard Wilkinson er inviteret til en høring i Folketinget den 19. november, mens høringen i Europa-Parlamentets særlige Skattesnydudvalg er den 21. november.

FAKTA Hvidvaskskandalen Gennem 2017 og 2018 har Berlingske lag for lag afdækket skandalen om hvidvask gennem Danske Bank. I september kulminerede skandalen foreløbig, da Danske Bank fremlagde en længe ventet advokatredegørelse om sagen. Som en konsekvens af sagen har både Danske Banks topchef, Thomas Borgen, trukket sig, mens bestyrelsesformand Ole Andersen har varslet sin afgang. I midten af oktober kom det frem, at Finanstilsynet har afvist at godkende Jacob Aarup-Andersen som ny topchef for Danske Bank. FOLD UD

Må ikke titulere som whistleblower

Det er en arbejdsgruppe under erhvervsudvalget bestående af Torsten Schack (V), Morten Bødskov (V) og Rune Lund (Ø), der planlægger høringen i Folketinget.

Programmet er ikke endeligt på plads. Men ifølge Rune Lund håber man den 19. november at kunne byde på en god blanding af banker, Finanstilsynet og forskere. Gruppen har altså også inviteret Howard Wilkinson.

Selv om Wilkinson selv offentligt har fortalt flere steder, at han er whistlebloweren i Danske Bank, vil erhvervsudvalget dog ikke titulere ham sådan. Udvalget hverken kan eller må sætte navn på personer, der har fungeret som whistleblowere, fordi det er lovstridigt at afsløre en whistleblowers identitet.

Rune Lund siger dog, at han håber, at Wilkinson »kan komme med nye oplysninger og kaste yderligere lys over over sagen og bidrage til at kvalificere vores spørgsmål om for eksempel Danske Bank.«

Rune Lund håber også Danske Bank møder op.

»Jeg forventer ikke mindst en forklaring fra Danske Bank om, hvordan det her har kunne ske og hvorfor, de ikke har stoppet det noget tidligere. Vi vil også høre, hvordan de har det med at være til fare for ikke kun hele den finansielle sektor i Danmark, men sådan set også for hele vores samfunds økonomi,« siger Rune Lund.

Ifølge Berlingskes oplysninger har Danske Bank allerede sagt ja til at møde op til høringen i Europa-Parlamentet, hvor altså også Wilkinson får fortræde.

Jeppe Kofod (S) står som medlem af Europa-Parlamentets Skattesnydudvalg bag invitationen til Wilkinson til høringen i Bruxelles. Kofod forventer, at Howard Wilkinson vil være løst fra alle tavshedsklausuler, han måtte have haft med banken, så han kan udtale sig frit i parlamentet:

»Danske Bank får mulighed for at tale frit, det må Wilkinson også have. Derfor hviler der et stort moralsk ansvar på Danske Banks ledelse for at garantere, at der ikke tages juridiske skridt mod Wilkinson på baggrund af hans vidneudsagn,« siger han.

Berlingske afventer en kommentar fra Danske Bank.

Truede med at gå til politiet

Berlingske beskrev første gang whistleblowerens advarsler i februar - dog uden at navngive Howard Wilkinson. I den forbindelse afviste Wilkinson at udtale sig.

Senere udtalte Wilkinson sig anonymt til Berlingske om bl.a. Finanstilsynets afgørelse i sagen, som ifølge ham havde afgørende fejl og mangler. Han tilbød dengang at assistere det danske finanstilsyn, men det lykkedes aldrig parterne at nå til enighed med Danske Bank om de juridiske vilkår for hans samarbejde med myndighederne.

Howard Wilkinson stod i går frem i et større interview med den amerikanske erhvervsavis Wall Street Journal. Her fortæller han blandt andet, hvordan han kom på sporet af de mistænkelige kunder i den estiske filial helt tilbage i 2012, og hvordan han som sin sidste handling inden sin opsigelse truede Danske Bank-ledelsen med at melde sagen til politiet.