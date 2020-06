Danske Banks bestyrelse får grønt lys til lønforhøjelse

Bestyrelsen i Danske Bank kan se frem til at få mere i løn.

På den årlige ordinære generalforsamling har et stort flertal af storbankens aktionærer stemt ja til bestyrelsens omdiskuterede forslag om at give sig selv en lønforhøjelse.

Alene bestyrelsesformand Karsten Dybvad får løftet sit honorar med næsten 50 procent fra 1. januar 2021. Han kan se frem til at få 1,2 millioner kroner mere i løn – oven i de 2.573.000 kroner, han fik sidste år.

Dermed vil hans samlede honorar kunne komme op på 3.795.000 kroner i 2021.

De menige medlemmer af bestyrelsen får hver især en stigning i lønnen, der fra 2021 stiger fra 537.500 til 660.000 kroner årligt.

Det var oprindeligt planen, at lønhoppet skulle træde i kraft allerede i år, men på grund af covid-19 foreslog Danske Banks bestyrelse i maj at udskyde det til næste år.

Baggrunden for forslaget for at sætte lønnen op er, at bestyrelsen mener, at det kræver en helt anden arbejdsindsats at sidde i en bankbestyrelse end tidligere. Derudover er det nødvendigt for at kunne tiltrække og fastholde kvalificere bestyrelsesmedlemmer, mener bestyrelsen.

»Kravene til bestyrelsens arbejde er skærpede, og arbejdet er i dag betydeligt mere omfattende, og det betyder, at puljen af kandidater, der har de rette kompetencer, og som har mod på og tid til at påtage sig opgaven, er tilsvarende mindre. Og det forhold er vi nødt til at adressere ved at ændre på bestyrelsens honorering,« sagde Karsten Dybvad forud for afstemningen.

»Jeg vil godt understrege endnu engang, at det er meget svært at se en fremtid, hvor vi ikke justerer vores honorarer til den situation, vi er i,« tilføjede han.

Flere af de fremmødte aktionærer var stærke modstandere af et lønhop til Danske Banks bestyrelse og mente, at det var udtryk for en »grådighed« og »fråseri af aktionærernes penge«.

Men deres kritik var ikke nok til at spænde ben for bestyrelsens forslag. 90,58 procent af aktionærerne stemte for, mens 8,68 procent af aktionærerne stemte imod.