Dansk topdesigner leverer sit bedste resultat nogensinde

Mange kan måske huske den danske designduo Munthe Plus Simonson, hvis luksushippiestil var en fast bestanddel af mange kvinders garderober i 00'erne.

Siden da er der sket meget, og den ene del af duoen har siden 2014 drevet selskabet under eget navn - Munthe.

Og det går ganske godt.

Naja Munthe, der er adm. direktør, ejer og chefdesigner, kan nu fremlægge sit bedste regnskab, siden Munthe blev minus Simonsen.

Resultatet for 2018 lyder på 6,3 mio. kr., mod 4,3 året før. Virksomheden offentliggør ikke omsætningstal, men oplyser, at den har haft en vækst på 50 pct. i 2018.

Selskabet driver en håndfuld butikker og en webshop i ejet navn, mens mærket også forhandles i knap 300 butikker rundt om i verden samt i en lang række af de store netbutikker, og 2018 har ifølge Naja Munthe budt på vækst i alle kanaler.

»Det er heldigvis ikke kun ét marked, der er slået igennem for os. Vi laver et produkt, som både engroskunder, forhandlere og forbrugere er tilfredse med, og hvor design, kvalitet og pris matcher hinanden, og som udlandet for alvor er begyndt at få øjnene op for,« siger hun.

Stor millionaftale

Modehuset har netop fået en stor millionordre fra den engelske eksklusive netbutik Net-a-porter. En ordre, som direktøren ser som en gamechanger for ekspansionen.

»Når man først får slået hul på internationaliseringen og kommer ind på webbutiker som Net-a-porter, kommer der en stor efterspørgsel, og vi kan se, at mange af de internationale stormagasiner nu efterspørger os,« siger hun.

Ekspansionen i lande lige fra Sydkorea til New Zealand og Canada betyder, at Naja Munthe er begyndt at tænke sine kollektioner anderledes.

»Det kræver jo, at vi tænker internationalt, fordi der er mange lande og forskellige mennesker på flere årstider, der skal kunne bruge kollektionerne, og den opgave tager vi meget alvorligt, og jeg tror, at det er en af grundene til, at vi har så stor succes, som vi har nu« siger hun.

Tæt på konkurs

Designduoen Munthe plus Simonsen blev etableret i 1994 og var i mange år et af de største og mest anerkendte designmærker i Danmark. I 2006 gik virksomheden imidlertid i betalingsstandsning, da regnskabet for 2005 indeholdt et stort underskud. Designduen undgik dog konkurs, da de fik en ny kapitalindsprøjtning.

I 2009 købte Naja Munthe meddesigneren Karen Simonsen ud og drev selv virksomheden videre. Men i 2013 havde brandet røde tal på bundlinjen og et salg, der var stagneret. Derfor relancerede hun i 2014 mærket og kaldte det »Munthe«.

Efter 15 års partnerskab om mærket Munthe plus Simonsen og op- og nedture gik Karen Simonsen (tv) og Naja Munthe i 2009 hver sin vej

»Jeg havde haft en masse gode år, men jeg følte også, at jeg ville noget andet. Jeg ville lægge en anden stil og definere brandet på en anden måde, og jeg valgte »Munthe« for at signalere at det var noget nyt, men at jeg også holdt fast i noget af det gamle,« siger Naja Munthe, der mener, at det er en fordel, at hun styrer det hele i virksomheden.

»Jeg har været selvstændig i 25 år, og de seneste fem år har det været mit alene, så det falder mig meget naturligt selv at styre det. Fordelen er nok, at der ikke er noget, der skal godkendes højere oppe, så kommandovejen er kort og hurtig, og det tror jeg er en fordel i et marked som modebranchen, der konstant forandrer sig,« siger hun.

For 2019 forventer Munthe igen vækst i både og bund.

»Væksten i 2019 er igen drevet af en øget omsætning på alle vores kanaler, men den største del af stigningen kommer fra udlandet. Det meste af budgettet for 2019 er allerede opnået, da vi er godt i gang med at sælge kollektionen for efteråret 2019 ind, så på den måde kender vi tallene og kan se at vi holder vores vækstrater,« siger hun.