Dansk topchef lukkede lufthavn med vild fyringsrunde: Nu er han på charmeoffensiv

Det var voldsomt og lammede et helt land. Både banker, Israels børs og ministerier lukkede ned.

I flere timer forhindrede en omfattende strejke samtidig, at fly kunne lande i Tel Avis internationale lufthavn.

Med en gigantisk spareplan indeholdende 14.000 fyresedler kastede den næsten nyudnævnte topchef Kåre Schultz i december 2017 en gnist under en krudttønde i den israelske medicinalgigant Teva.

»Den kolde skandinav« med den store sparekniv blev voldsomt upopulær hos den israelske regeringstop, der under ledelse af premierminister Benjamin Netanyahu forsøgte at få Kåre Schultz til at bløde op.

Utilfredse Teva-ansatte protesterer over Kåre Schultz' gigantiske spareplan i december 2017.

Kritikken mod Kåre Schultz fra israelske topministre lød, at han simpelthen ikke havde forstået, at Teva var et meget vigtigt symbol for Israel. De mente derfor, at den danske topchefs beslutning om at svinge øksen over et fabriksanlæg ved Jerusalem var under bæltestedet.

»Jeg skulle til møde med Netanyahu, fire af hans ministre og en lang række rådgivere. Og så tænkte jeg: Nu tager jeg bare alene derhen,« har Kåre Schultz tidligere fortalt til Berlingske om den dag, han skulle til krisemøde på den israelske premierministers kontor.

Partnerskaber med israelske universiteter

Kåre Schultz holdt dengang hårdnakket fast i sin plan og er nu i færd med at rulle en national charmeoffensiv ud, der skal knytte Teva tæt sammen med Israels førende universiteter.

I en officiel udmelding fra Teva lyder det, at selskabet over de kommende måneder vil løfte sløret for »en lang række af partnerskaber« med aktører i den israelske universitetsverden.

FAKTA Kåre Schultz og Teva Kåre Schultz er 58 år og uddannet økonom (cand.polit.) fra Københavns Universitet i 1987. To år senere blev han ansat som økonom i Novo Nordisk, hvilket blev indledningen til en lang og succesfuld karriere i den danske medicinalbranche.

Han steg støt i graderne hos Novo og blev i 2000 udnævnt til koncerndirektør med ansvar for kvalitet og koncernstab.

To år senere fik han ansvar for koncernens salg og marketing. Kåre Schultz blev i flere år omtalt som kronprins i Novo Nordisk, men karrieren tog en drejning, da drømmen om topposten i landets største børsnoterede selskab pludselig døde i foråret 2015.

Kort efter blev Schultz præsenteret som ny førstemand i Lundbeck.

I 2017 forlod Kåre Schultz Lundbeck og tiltrådte i november samme år en stilling som øverste ansvarlig i den israelske medicinalgigant Teva. FOLD UD

Med Kåre Schultz for bordenden vil den israelske kopigigant styrke samarbejdet med forskerteam i selskabets hjemland efter en længere proces, hvor Teva det seneste år har kigget over 400 laboratorier i kortene på en lang række forskellige akademiske institutioner.

For Kåre Schultz handler den mission dog ikke kun om imagepleje.

Den danske topchef er gået på jagt efter topforskere med ekspertise inden for såkaldte biologiske lægemidler. Ifølge Kåre Schultz vil salget af netop den type medicin, hvor Teva i dag ikke har det store at byde på, blive større og større over de kommende ti til 20 år.

Kåre Schultz sprang i december 2017 direkte­ ind i historiebøgerne hos medicinalgiganten Teva med en gigantisk spare­plan, der over et par dage skabte kaos og anarki flere steder i Israels gader.

Den 58-årige medicinaltopchef har tidligere over for Berlingske Business løftet sløret for, at han arbejder med en plan, der går på, at Teva foruden at være verdens største producent af såkaldt generisk medicin også skal være en stor spiller, når det gælder kopier af biologiske lægemidler.

»Perspektivet er, at vi har en mission om fortsat at være verdens førende producent af generiske lægemidler og også at blive den førende producent af biosimilære lægemidler. Det handler altså om kopier af biologiske lægemidler,« sagde Kåre Schultz til Berlingske Business i slutningen af 2018.

Den danske topchef indledte sin første arbejdsdag i Teva med at proklamere, at en enorm ophobning af gæld var en kæmpe klods om medicinalgigantens ben.

Alligevel er danske investorer strømmet ind i aktien. Siden Kåre Schultz overtog taktstokken i november 2017, har Teva været den mest populære udenlandske aktie hos private danske investorer.

Det israelske selskabs markedsværdi er dog over det seneste år raslet ned, fordi kopikæmpen er ramt af to gigantiske advokatslagsmål i USA.

Teva er i dag godt 75 milliarder kroner værd. Til sammenligning har Kåre Schultz’ tidligere arbejdsplads, Novo Nordisk, en markedsværdi på omkring 920 milliarder kroner.