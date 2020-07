Dansk stjernedesigner meldes på vej på børsen — men hvor bliver de ambitiøse elbiler af?

Det skortede ikke på store armbevægelser, da den danske stjernedesigner Henrik Fisker i oktober 2016 fortalte undertegnede, at han nu relancerede sit bilfirma i eget navn og gik direkte efter struben på Elon Musk og Tesla med en ny elbil.

Den kommende Fisker Emotion ville blive en »Tesla-killer« forsynet med et helt nyt superbatteri, der ville give Fisker Inc. en banebrydende fordel, som ingen andre i verden kunne matche, lød det selvsikkert.

»I forhold til Tesla har vi 50 procent længere rækkevidde. Vi regner med, at vores første bil får en på 700 km, så du kan jo køre fra København til Aarhus og hjem igen. Selve levetiden på batteriet er også meget længere end Teslas, vi regner med i hvert fald ti år. Og så er vi dobbelt så hurtige til at oplade,« sagde Henrik Fisker og uddybede, at hemmeligheden blandt andet lå i ikke at bruge ret meget litium i batteriet og på sigt komme helt væk fra den dominerende batteriteknologi.

»Vi har en helt ny kemi i batteriet, som ingen andre i verden har,« sagde Henrik Fisker.

Gik alt efter planen, skulle bilerne begynde at rulle af produktionsbåndet i slutningen af 2018. Det gjorde det ikke.

Justin Bieber og Selena Gomez henter takeaway i Los Angeles i Biebers spritnye krom-indpakkede Fisker Karma tilbage i 2012, hvor de to popfænomener datede. Fold sammen Læs mere Læs mere

I dag, knap fire år senere, er der ikke rullet én eneste ny Fisker ud til nogen kunde.

Udviklingen af den banebrydende batteriteknologi er droppet helt, og den planlagte planlagte Tesla-dræber udsat på ubestemt tid.

Det er også ved at være lang tid siden, der sidst har været livstegn fra en senere præsenteret selvkørende elektrisk minibus kaldet Fisker Orbit, som ligeledes blev præsenteret med store ambitioner og skulle sælges i både Kina og USA.

Mulig børsnotering på vej

Alligevel bliver Henrik Fisker ved med at dukke op i tech- og automobilmedier med jævne mellemrum som en form for korkprop, der nægter at blive holdt nede.

Det internationale nyhedsbureau Reuters berettede torsdag, at Fisker Inc. i øjeblikket overvejer muligheden for at gå på børsen via et salg til et såkaldt »blank-check acquisition company«, der på dansk bedst kan beskrives som et selskab uden nogen selvstændig forretningsplan eller formål end netop at købe et andet selskab.

Investorer køber sig altså ind i sådan et selskab velvidende, at formålet udelukkende er at købe et andet selskab og dermed bringe det på børsen.

Der er angiveligt tale om »blank-check«-selskabet Spartan Energy Acquisition Corp., hvis aktie på et tidspunkt torsdag var oppe med 37 procent efter meldingen om, at man p.t. fører en form for budkrig på Fisker Inc.

Både Fisker og Spartan har over for Reuters afvist at kommentere historien.

SUV med jævne præstationer på vej

Det nyeste skud på stammen fra Henrik Fisker er planen om en SUV ved navn Fisker Ocean, der blev præsenteret sidste år, hvor han også fik skuespilleren Nikolaj Coster-Waldau med ombord som bæredygtighedsrådgiver.

I stedet for den banebrydende batteriteknologi, som skulle have været Fisker Emotions helt store force, forsøger Henrik Fisker nemlig nu at sælge Fisker Ocean som »verdens mest bæredygtige køretøj«. Efter planen skal SUVen trille ud til de første kunder i begyndelsen af 2022.

I en pressemeddelelse fra selskabet lød det onsdag, at man har rejst 50 mio. dollar (333 mio. kr.) til at understøtte den næste fase i udviklingen af SUVen.

Prisen skal begynde ved under 40.000 amerikanske dollar (ca. 265.000 kr.) i USA. Mens Henrik Fisker har fortalt meget om et omfattende brug af genbrugsmaterialer og en såkaldt California Mode, hvor alle ruder i bilen – også bagruden – kan rulles ned, er det meget småt med konkrete tekniske detaljer om bilen.

Det er p.t. offentliggjort, at bilen – afhængig af valgt model – vil få »over 300 hestekræfter« og en rækkevidde på 400-480 km. Den vil bruge gængs lithium-ion-batteriteknologi, og det vil tage omkring 60 minutter at lade fuldt op ved en hurtigladerstation.

I stedet for den banebrydende teknologi, Henrik Fisker lovede for fire år siden, er der dermed tale om præstationer, som Tesla har kunnet matche i mere end fem år siden lanceringen af Model S. Den største Tesla-variant har i dag en rækkevidde på på 610 km efter den såkaldte WLTP-målemetode.

I tiden mellem Henrik Fiskers nylancering af sit selskab i 2016 og frem til at Fisker Ocean efter planen begynder at blive leveret i starten af 2022, har stort set alle verdens store traditionelle bilproducenter samtidig lanceret aggressive elbilprogrammer og er begyndt at sende flere og flere nye elbiler på gaden.

Fra Allerød til Hollywood

Henrik Fisker er oprindeligt fra Allerød. Det er dog mange år siden, han som 23-årig drejede nøglen i sin rustne Alfa Romeo og kørte til Schweiz, hvor drømmen om at blive bildesigner kunne blive til virkelighed.

Karrieren tog for alvor fart, da den Fisker-designede BMW Z8 gjorde sit indtog i James Bond-filmen »The World Is Not Enough« fra 1999, inden turen gik omkring Aston Martin, hvor han som designer af DB9 og Vantage-modellerne i begyndelsen af 00erne var med til at kickstarte Aston Martin efter en række sløje år for den britiske sportsvognsproducent.

Siden gik han sine egne veje og stiftede i 2007 Fisker Automotive, hvor hybridbilen Fisker Karma både er hans hidtil største succes og fiasko i eget navn.

I dobbeltrollen som adm. direktør og chefdesigner rejste han otte mia. kr. i finansiering, før den første bil overhovedet var bygget.

Men hvad der lignede en bragende succes, da han flankeret af den daværende amerikanske vicepræsident Joe Biden præsenterede opkøbet af en fabrik i Delaware, endte efter en lang række hændelser – hvoraf nogle var rent uheld – som et konkursbo på kinesiske hænder.

Inden da havde det halve Hollywood nået at købe Fiskers kreation. Leonardo DiCaprio, Al Gore og Justin Bieber var alle blandt kunderne, sidstnævnte fik endda pakket sin Fisker Karma ind i krom. Herhjemme hoppede kronprins Frederik også ombord i en Fisker Karma.

På globalt plan blev det dog kun til et par tusinde eksemplarer af Karmaen, inden selskabet gik ned.