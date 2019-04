Dansk serieiværksætter køber sig ind i stor markedsplads for spanske ferieboliger

Den erfarne iværksætter og investor Jan Lehrmann kaster sig nu ud i markedet for ferieboliger i Spanien.

Jan Lehrmann, der for et lidt bredere publikum er kendt som en af »løverne« i DRs TV-program »Løvens Hule«, er gået sammen med to medinvestorer om at købe 75 pct. af en af de største udlejningsportaler for ferieboliger i Spanien, Feriebolig-Spanien.dk.

Portalen er international og til stede i 13 lande under navnet Spain-Holiday.com. Virksomheden er stiftet i 2002 af en anden dansker, Claus Sørensen, der på det tidspunkt så et gabende tomt hul i markedet for udlejning af ferieboliger. Der var ganske enkelt ikke nogen, der for alvor havde forstået at samle udlejere af spanske ferieboliger i begyndelsen af 00erne.

Claus Sørensen forlader dog ikke sit livsværk. Han forbliver i ejerkredsen, der nu også tæller Jan Lehrmann, Kenneth Andersen og den nuværende direktør i onlineportalen, Jannich Friis Petersen. I løbet af de seneste 17 år har danskeren banket en solid forretning op i Spanien, men nu skal der endnu mere gang i væksten med det ny ejerskab.

»Jeg tror, at vi kan blive ti gange større i Spanien,« siger Jan Lehrmann.

De tre nye investorer lægger tilsammen et større tocifret millionbeløb for at overtage 75 procent af virksomheden.

Oplevelsesøkonomi i vækst

Online markedsplatforme er ikke nyt for Jan Lehrmann. Han var medstifter af og administrerende direktør i Bilbasen og har samtidig været investor og administrerende direktør i Benjamin Media. Sammen med Johnny Laursen solgte han efterfølgende Bilbasen til Ebay i 2008, mens Bonnier Publications opkøbte Benjamin Media i 2009.

De seneste otte år har han investeret i iværksættervirksomheder som Autobutler, Bazoom, Mybanker, Plecto, Unwire Payment, Trophy Games og ikke mindst detail-kæden Normal.

»Jeg har et udtryk; »Dont scale it, till you nail it«. Teknologisk set har vi nu en platform, hvor vi har nailed det. Den fungerer godt, og det er derfor jeg træder ind nu. For jeg elsker at få ting til at vokse,« siger Jan Lehrmann.

Han vurderer, at det er et godt tidspunkt at træde på speederen. For et er, at organisationen er klar, og teknologien fungerer optimalt, noget andet er, at tidsånden også er med dem.

»Helt generelt er oplevelsesøkonomien i vækst. Der er ganske enkelt grænser for, hvor mange flere dimser og produkter, vi kan købe. Vi vil i stedet ud at opleve noget. Det er her, ferieboligerne har deres styrke, da vi kommer tættere på det lokale liv i en feriebolig,« siger han.

Da virksomheden blev etableret i 2002, var markedet relativt uberørt. Det har i den grad ændret sig. Flere onlineportaler byder sig til, og ikke mindst de deleøkonomiske platforme som Airbnb og Wimdu buldrer frem. Han mener dog ikke, at Airbnb for alvor er en trussel mod forretningen.

»De er i udgangspunkt meget orienteret mod storbyen, og vi har fokus rettet mod ferieboligerne,« siger han og fortsætter:

»Der er selvfølgelig en omfattende konkurrence på det her marked. Derfor skal vi netop være stærkest på teknologi, vi skal lave strategiske, værdiskabende samarbejder, og så skal vi være mega-kundeorienterede.«