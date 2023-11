Topchef for og storejer i Meta-koncernen, Mark Zuckerberg, har ikke verdens bedste ry hos den danske pensionsgigant PFA Pension, som nu står i spidsen for et gruppesøgsmål, fordi Metas urigtige oplysninger fik aktiekursen til at styrtdykke og dermed kostede danske pensionskunder et betydeligt millionbeløb. Fold sammen

