Dansk milliardkoncern ramt af mulig bestikkelsessag

Undersøgelsen konkluderer, at BWSC i forbindelse med offentlige udbud af to af de undersøgte projekter har opnået en række uberettigede konkurrencefordele, idet visse af BWSCs medarbejdere, der var tilknyttet de to projekter, har handlet i strid med de regler, som gjaldt for udbuddet.



Derudover konkluderes det, at undersøgelsen giver grundlag for at antage, at den kontraktsum, BWSC aftalte med én af sine underleverandører i forbindelse med ét af projekterne, indeholdt et betragteligt beløb, der ikke angik entreprenørens faktiske leverancer. Det vurderes i undersøgelsen sandsynligt, at dette beløb kan være anvendt til bestikkelse og/eller underslæb.

Endelig konkluderes det, at der i forbindelse med et af projekterne med overvejende sandsynlighed er betalt bestikkelse via agenter og/eller lokale entreprenører til personer, som kunne øve indflydelse på projektet i det pågældende afrikanske land for dermed at øge sandsynligheden for, at BWSC ville blive tildelt projektet.

Kilde: Kammeradvokatens undersøgelse af BWSC-sag