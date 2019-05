Dansk iværksætterkomet rejser 375 mio. kroner

Det er ikke hverdagskost. Der er tale om en af de største investeringer i en dansk iværksættervirksomhed nogensinde

Danske Pleo med hovedsæde i hjertet af København med udsigt over Sortedams Sø har tiltrukket sig opmærksomhed fra pengetunge fonde fra det meste af verden, og nu har virksomheden netop lukket en investeringsrunde på 375 mio. kroner.

Hovedinvestor er den amerikanske kapitalfond Stripes Group, og investeringen skal hjælpe den danske fintech-virksomhed Pleo til at ekspandere yderligere i Europa, udvide medarbejderstaben markant og sætte fart på produktudviklingen.

Investeringen sker blot et år efter, at Pleo rejste 100 mio. kroner med den svenske milliardfond Kinnevik i førersædet. Dermed har den fire år gamle virksomhed rejst knap en halv mia. kroner i løbet af sin sparsomme levetid.

»Det er på sin vis også overraskende for os, at vi allerede rejser kapital igen,« forklarer Jeppe Rindom.

Pleo er stiftet af netop danske Jeppe Rindom samt italienske Niccolo Perra, og de har begge en fortid i den danske iværksættersucces i Silicon Valley, Tradeshift. Sammen har de udviklet en betalingsløsning til at holde styr på virksomheders medarbejderudgifter.

Pleo blev grundlagt i København i 2015 af fintech-veteranerne Jeppe Rindom (tv.) og Niccolo Perra, som begge var nogle af de første ansatte i den danske startup-succes Tradeshift, der i dag har adresse i USA. Fold sammen Læs mere Læs mere

Planen var ifølge Jeppe Rindom, at den fremadstormende danske virksomhed først skulle rejse ny kapital tidligst om et år.

»Det paradoksale er, at vi slet ikke har taget hul på at bruge de penge, som vi rejste for et år siden,« forklarer Jeppe Rindom.

»Når vi så alligevel bider til bolle nu og henter kapital, er det, fordi at vi har set en meget positiv kommerciel udvikling i forretningen de seneste 12 måneder. Vi kan samtidig se, at hvis vi skal ud og vinde Europa og andre kontinenter, så er det nu, at der er et vindue af muligheder i markedet,« tilføjer han og henviser til, at antallet af direkte konkurrenter er få.

En kæmpe virksomhed

Pleos løsning kombinerer et særligt Pleo-betalingskort med tilhørende software og en mobil app, som automatisk og i realtid holder helt styr på bilag, kategorisering af udgifter, og hvem der bruger penge på hvad, og hvornår de gør det. Det er en løsning, der henvender sig til globaltorienterede virksomheder, hvor medarbejderne har mange udgifter i form af rejser, restaurantbesøg og andre indkøb.

FAKTA Hvem er Pleo? Pleo blev grundlagt i København i 2015 af fintech-veteranerne Jeppe Rindom og Niccolo Perra, som begge er nogle af de første ansatte i den danske startup-succes Tradeshift. Begge har mange års erfaring med at opbygge succesfulde finansielle produkter. Pleo har i dag 120 medarbejdere på deres nye kontor på Nørrebro i København. Pleo har udviklet en løsning til håndtering af firmarelaterede udgifter. Medarbejdere kan med deres eget

firmakort købe de ting, de har brug for i deres arbejde, samtidig med at virksomheden har fuld kontrol og overblik

over, hvordan pengene bliver brugt. I 2016 annoncerede Pleo sin første kapitalrunde på 20 millioner kroner, hvor Founders A/S førte an. Bag Founders står et solidt og kapitaltungt trekløver bestående af Kirkbi A/S, Bestseller-ejer Anders Holck Povlsen samt Oticon Fonden. Allerede i februar 2017 blev det beløb mere end fordoblet, da den svenske kapitalfond Creandum lagde 24 millioner kroner. Og i foråret 2018 rejste virksomheden over 100 millioner danske kroner i en investeringsrunde med den svenske milliardfond Kinnevik som hovedinvestor, mens de eksisterende investorer Creandum, Founders, Seedcamp og Vækstfonden ligeledes investerede igen Pleo vandt i 2016 den internationale pris »Pioneer of the Year 2016« i konkurrence med 3.000 andre startups. De var også nomineret til »Europas mest innovative startup« af Money 20/20, har været nævnt som en af de mest lovende nordiske fintech-startups af BusinessInsider og har været valgt som en af de næste Nordic Game Changers af Slush i 2016. FOLD UD

Ambitionerne har fra begyndelsen været globale, og med den nye investering skal virksomheden, der i dag har 120 ansatte, til at ansætte 20 mere om måneden.

»Vi går efter at skabe en kæmpe virksomhed og nærmest at blive en industristandard for små og mellemstore virksomheder over det meste af verden, så deres ansatte fast bruger Pleo, når de skal købe ting til virksomheden,« siger Jeppe Rindom.

Pleo har ifølge Jeppe Rindom fået godt fat i Danmark, Sverige, Storbritannien og Tyskland. Netop det internationale sigte og den hastighed, som Pleo har lagt for dagen, har sendt den danske virksomhed ind på radaren hos store amerikanske fonde.

En blåstempling

Henriette Kinnunen er direktør for DVCA, der er brancheforening for venture- og kapitalfonde i Danmark, og begejstret for den store investering i en dansk virksomhed, som hun kalder for en blåstempling af det danske iværksættermiljø. Hun beskriver en udvikling de seneste år, hvor flere og flere store europæiske fonde har investeret betydelige millionbeløb i danske iværksættere.

Henriette Kinnunen er direktør for DVCA, der er brancheforening for venture- og kapitalfonde i Danmark. Fold sammen Læs mere Læs mere

Hun taler om et decideret niveauskifte for danske iværksættere, der i disse år har nået et internationalt niveau, der gør dem til attraktive investeringer for internationale fonde.

»Nu har de amerikanske fonde også fået øjnene op for Danmark,« siger hun og uddyber.

»Samtidig er de tidligere kraftcentre i USA, fx Silicon Valley, blevet ekstremt dyre at operere fra som startup. Det har sendt priserne i vejret, hvilket har givet fondene appetit på at kigge bredere og mere globalt. Og det er her, de talentfulde danske vækstvirksomheder kommer ind i billedet,« forklarer Henriette Kinnunen.

Skal være markedsledende

Flere var i spil til at investere i Pleo i denne runde, men det blev kapitalfonden Stripes Group med hovedkontor i New York, der endte med at blive hovedinvestor. Det er en ti år gammel fond med cirka 40 ansatte.

»Vores fokus er at investere i virksomheder, som vi tror kan blive markedsledende inden for deres område, lige meget hvor de er placeret. Det betyder, at vi investerer over hele verden. Vi leder efter en kombination af et godt produkt, en stærk ledelse og et virkelig stort markedspotentiale,« siger Ken Fox, der er partner og stifter af Stripes Group.

Stripes var selv stødt på Pleo i fondens analyse af en række markeder.

»Pleo har alle de karakteristika, som vi leder efter i en investering. Markedspotentialet er meget stort, som vi vurderer til i omegnen af 15 mia. dollar årligt alene i Europa,« siger han.

Pleo er den femte investering, som Stripes foretager i Europa og den første i Norden. Netop Skandinavien er ifølge Ken Fox meget interessant set med investorbriller. Det er spækket med teknologiparate borgere, der relativt hurtigt forstår og bruger ny teknologi, og derfor giver det god mening at teste nye produkter af i de lande.

»Vi håber, at den her investering kan skabe os et navn i Danmark og Skandinavien som en potentiel god partner til andre vækstvirksomheder. Den bedste måde, vi kan gøre det på, er, at Pleo bliver en kolossal stor succes,« siger Ken Fox.