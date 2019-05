Dansk familieejet virksomhed er godt på vej til at runde milliard-milepæl

Der er godt gang i salget af danske designklassikere som Hans J. Wegner, Børge Mogensen, Arne Jacobsen og Kaare Klint.

Så godt at den familieejede virksomhed Carl Hansen & Søn, som har de fleste danske designklassikere i sin favn, havde en vækst i omsætningen på 26 pct. i 2018

Det fremgår af et dugfrisk regnskab, hvor omsætningen, der lyder på 628 mio. kr., er den højeste i virksomhedens 111-årige historie.

Samtidig er Carl Hansen & Søn godt på vej til at indfri målsætningen om en omsætning på en mia. kr. i 2022.

Et resultat som Knud Erik Hansen, der er adm. direktør og tredje generation i spidsen for Carl Hansen & Søn, er meget tilfreds med.

»Jeg er stolt af, at vores globale vækstrejse fortsætter ufortrødent. Særligt væksten i Europa og USA var skelsættende, og det betyder, at vi snart eksporterer tre fjerdedele af vores solgte varer. De fyldte ordrebøger og den store efterspørgsel over hele kloden beviser, at der stadig er liv i de danske møbelklassikere. De er mere populære end nogensinde,« siger han.

Udover en stor salgsfremgang på det europæiske og nordamerikanske marked, åbnede virksomheden i 2018 fire nye flagshipstores på tre forskellige kontinenter, så virksomheden nu i alt har otte af de store butikker rundt om i verden.

Sommerens hedebølge har kostet

Mens der har været gang i salget i 2018, har store investeringer og sommerens hedebølge barberet indtjeningen med 65 pct.

Således har designvirksomheden i regnskabsåret haft et resultat før skat på 10,5 mio. kr. mod 30,1 mio. kr. i 2017.

Carl Hansen & Søn investerede i 2018 omkring 50 mio. kr. i den danske kerneforretning gennem udviklingen af en ny nethandelsplatform samt optimering af fabrikken i Gelsted på Fyn.

Samtidig har Carl Hansen & Søn investeret i at udvide og optimere møbelfabrikken DAFI i Vietnam, som virksomheden købte i 2017.

»Det er ikke en historisk bundlinje, men på den anden side er vi en privat virksomhed, som nok tænker mere langsigtet, og derfor er jeg ikke oprevet over det, og jeg er glad for, at vi investerer i fremtiden,« siger Knud Erik Hansen.

Bundlinjen er også præget af, at virksomheden har brugt en masse penge på at udvikle produkter samt af den europæiske hedebølge i sommeren sidste år.

»Det er klart, når man har en fuldt bemandet fabrik, der producerer til lager, på grund af at kunderne er på stranden, så koster det. Og jeg kan da godt forstå, at kunderne i højere grad ville nyde sommersolen end at købe møbler. Heldigvis vendte kunderne hurtigt tilbage, da sommeren gik på hæld, hvilket resulterede i, at vi nåede omsætningsbudgettet for 2018,« siger Knud Erik Hansen.

Nej tak til kapitalfonde

Knud Erik Hansen er tredje generation i spidsen for virksomheden, og inden for en årrække vil den fjerde generation overtage familieforetagendet. Det er hans sønner, Mark Nam Hansen, 26, og Morten Hai Hansen, 24, der skal overtage, og begge er i gang med at dygtiggøre sig til formålet. Produktionsingeniøren Mark Nam Hansen arbejder på den nyindkøbte møbelfabrik Dafi i Vietnam, mens den yngste søn læser marketing og management communication.

68-årige Knud Erik Hansen har dog ingen planer om at lade sig pensionere lige foreløbig.

»Drengene har fået virksomheden ind med modermælken, så for dem er det helt naturligt at overtage på et tidspunkt. Men jeg skal holde nogle år endnu, og det gør jeg også. For mig er det jo faktisk nærmest en hobby,« siger Knud Erik Hansen.

Og selv om virksomheden har fået en størrelse, der for længst har vakt adskillige kapitalfondes interesse, nægter Knud Erik Hansen at sælge eller lukke andre ind i ejerkredsen.

»I min tid bliver det ved med at være familieejet. Jeg står jo næsten som Christian den Fjerde på Trefoldigheden, og der bliver slået rundt omkring. Jeg bliver smigret hver gang, men jeg har altid arbejdet selvstændigt, og jeg dur ikke til at have en introvert regnedreng med en regnemaskine siddende,« siger Knud Erik Hansen og tilføjer:

»Jeg kunne jo have valgt at sende produktionen til Kina eller sælge virksomheden til en skyhøj pris, men jeg føler, at den skal videre til fjerde generation, og hvad de gør ved den, må de så selv om,« siger han.

Milliard-milepælen

Carl Hansen & Søn forventer fortsat vækst på alle markeder i de kommende år. Konkret er forventningen en årlig vækst på 15 procent og altså at ramme milliard-milepælen i 2022.

»Jeg har store forventninger til 2019, både i Danmark og på vores udenlandske markeder. I øjeblikket afventer vi, hvad Brexit kan få af konsekvenser for vores eksport til England,« siger Knud Erik Hansen, der blandt andet vil vokse ved at satse på møbler til udendørsbrug og på at sælge flere møbler til hoteller.

Han satser også på, at 2019 bliver et år, hvor investeringerne og håndteringen af engangsomkostningerne, som virksomheden har haft i 2018, vil betyde, at toplinjen slår bedre igennem på bundlinjen.