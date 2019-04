Dansk brætspil kan ende i 250.000 kinesiske skoler

Kinas skolesystem er ofte kendt for at være meget rigidt og traditionelt med en mangel på kreativitet. Men nu har et dansk iværksætterfirma fået det kinesiske undervisningsministerium til at spærre øjnene op – og tage noter.

Brætspilsfirmaet Gravity Board Games har nemlig fået godkendt deres spilserie af samme navn som officielt undervisningsmateriale til 250.000 mellemskoler i Kina. Dermed er banen kridtet op for at få foden indenfor på det kinesiske marked, siger Michael Brommann, direktør og medstifter af Gravity Board Games.

»Danmark er et godt land at definere sine kvalifikationer i, og vi er glade for at kunne eksportere til et så stort marked som Kina. Vi har været meget forundrede over den kinesiske interesse for vores spil, men vi er meget spændte på, hvad der nu kommer til at ske,« siger han.

Fik idé over kaffe og backgammon

Ifølge Michael Brommann startede ideen til spillet tilbage i 2011 over en kop kaffe og en smøg sammen med sin nabo, en lærer ved navn Leif Egholm, på en altan i Sluseholmen. De to spillede et spil backgammon, da Michael Brommann pludselig fik en åbenbaring om at integrere tyngdekraft i brætspil som omdrejningspunkt.

»Vi var to naboer, der havde en kærlighed for brætspil, men som også gerne ville have noget nyt og gentænke konceptet med brætspil. Og der kom pludselig ideen: hvad med at bruge tyngdekraft?« siger Michael Brommann.

Forud for den kinesiske godkendelse har brætspillet også været anvendt i 2017 til et eksperiment med over 400 skoleelever fordelt på 21 klasser og ti skoler ledet af Aalborg Universitet i samarbejde med Danmarks Matematiklærerforening. Ifølge Michael Brommann udmøntede eksperimentet sig i en rapport, der konkluderede, at brugen af brætspillet i undervisningen havde en betydelig effekt på elevernes motivation og oplevelse med at lære matematik. Rapportens resultater har været helt afgørende for udbredelsen af brætspillene i Kina, siger Michael Brommann.

Det er også planen, siger Michael Brommann, at 3.000 danske børn i 2019 selv skal definere deres egen version af et Gravity Board Games-spil i forskningsprojektet GBL21 (Game Based Learning in the 21st Century). Det Danske Ph.d.-råd har desuden bevilliget 2,3 mio. kr. til en afhandling, der løber fra 2019 til 2021, om spillenes læringsfremmende effekter i samarbejde med Aalborg Universitet.

»En ting er skolerne, men at vi er kommet ind i Kina giver også adgang til et kæmpe consumer-marked, og det er super oplagt at lave kampagner rettet mod forældre til børn i mellemskolerne. Det er et marked med en stor gruppe, som man virkelig kan drage nytte af,« siger Michael Brommann.

Ifølge Michael Brommann har Gravity Board Games store ambitioner for at udvide internationalt. Blandt andet håber virksomheden på at komme på Amazon og på amerikanske markeder.

»Børn kan ikke konkurrere med robotter«

Det er ikke første gang, at Riget i Midten spejder mod Norden for inspiration. Og Gravity Board Games er heller ikke fremmed for de kinesiske myndigheder. Således blev virksomhedens spil i 2016 brugt i forbindelse med en ungdomsolympiade i 32 kinesiske provinser, hvor skoleelever konkurrerede i Gravity Board Games som selvstændig disciplin. Det er nu ambitionen, siger Michael Brommann, at brugen af spillet skal bredes mere ud i Kina, og at der senere i 2019 vil blive afholdt treugers kurser om spillene i mere end 300 forskellige skoler i Beijing.

Ifølge Michael Brommann har der længe været en stor efterspørgsel i Kina på skolemateriale, der formidler undervisning på en anden måde end den traditionelle undervisningsform, der har præget Kina i mange år. Det er også noget, der har præget det kinesiske erhvervsliv. Ifølge Jack Ma, stifter af onlinehandelsplatformen Alibaba, er der stærkt brug for nye måder at tænke undervisning på i det store østasiatiske land, hvis der skal være nogen forhåbning om at holde trit med digitaliseringen.

»Hvis vi ikke ændrer på den måde, vi underviser vores børn, vil vi have problemer om 30 år. Vi kan ikke lære vores børn at konkurrere med robotter, for robotter er meget smartere. Vi bliver nødt til at undervise vores børn i noget unikt, så en maskine aldrig kan indhente os,« har Jack Ma sagt under en konference på World Economic Forum.

Og for Michael Brommann er der god grund til at tro på, at kineserne kun vil være mere villige til at anvende mere kreative redskaber og løsninger som led i undervisningen. Han håber på, at Gravity Board kan udgøre en central spiller i interessen, selvom virksomheden på nuværende tidspunkt stadigvæk ikke er stor.

»I Kina er der mange provinser, hvor man har den præcis samme undervisningsform som i Danmark for 40 år siden med ren udenadslære. Vi kunne virkelig se, at de tog godt imod det spor med undervisning og underholdning, som vi har brugt i vores spil. Det er tydeligvis noget, der er virkelig eftertragtet,« siger han.

Det er planen at Gravity Board Games skal udbredes over hele Kina, og efter alt at dømme er det kinesiske undervisningsministerium kun glade for at tage spillet til sig.