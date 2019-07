Danmarks ukronede sparekonge fanget i eksplosiv advokatkrig

To gigantiske advokatslagsmål i USA er ved at trække tæppet væk under en succesformular, som har gjort den danske topchef Kåre Schultz til en særdeles populær herre hos private danske investorer.

Kåre Schultz havde stor succes i både Novo Nordisk og Lundbeck, hvor han blev kendt som manden, der med en direkte og til tider kontant ledelsesstil var garant for, at ord blev til omsat til handling.

Både i Novo og Lundbeck stod Kåre Schultz i spidsen for store spareplaner, der på vigtige tidspunkter fik begge virksomheder fri af akutte problemer og ind i en ny virkelighed.

Kort efter sin ansættelse i den israelske kopigigant Teva trak den danske topchef sine velkendte adelsmærker frem fra skuffen og præsenterede for godt halvandet år siden en gigantisk spareplan, der skulle få den faldne medicinkæmpe på fode igen.

Hovedpunkterne i Kåre Schultz' plan lyder sådan her: Der skal spares 19 milliarder kroner, der skal fyres 14.000 medarbejdere, der skal lukkes omkring 25 fabrikker – alt sammen inden for to år.

I månederne efter den danske topchefs omfattende hestekur steg Teva-aktien støt og roligt. Siden er sorte skyer trukket ind over Kåre Schultz og Tevas formkurve på børsen.

Over det seneste halve år er aktionærerne i den israelske medicinalgigant blevet ramt af et enormt kursdyk på over 60 procent. Aktiekursen i Teva er nu på det laveste niveau siden december 1999.

FAKTA Kåre Schultz og Teva Kåre Schultz er 58 år og uddannet økonom (cand.polit.) fra Københavns Universitet i 1987. To år senere blev han ansat som økonom i Novo Nordisk, hvilket blev indledningen til en lang og succesfuld karriere i den danske medicinalbranche.

Han steg støt i graderne hos Novo og blev i 2000 udnævnt til koncerndirektør med ansvar for kvalitet og koncernstab.

To år senere fik han ansvar for koncernens salg og marketing. Kåre Schultz blev i flere år omtalt som kronprins i Novo Nordisk, men karrieren tog en drejning, da drømmen om topposten i landets største børsnoterede selskab pludselig døde i foråret 2015.

Kort efter blev Schultz præsenteret som ny førstemand i Lundbeck.

I 2017 forlod Kåre Schultz Lundbeck og tiltrådte i november samme år en stilling som øverste ansvarlig i den israelske medicinalgigant Teva. FOLD UD

Opturen i kølvandet på Kåre Schultz' store spareplan er helt klinget af. Årsagen er, at Teva er blevet godt og grundigt fedtet ind i to omfattende og uforudsigelige amerikanske retsopgør.

Analysehuse på stribe har angivet Tevas juridiske kvaler i USA som direkte årsag til, at de har fået et langt mere negativt syn på den israelske medicinalkæmpe.

De store juridiske slagsmål, der gør livet vanskeligt for Kåre Schultz, repræsenterer nemlig en klar finansiel trussel for den i forvejen gældsplagede medicinalvirksomhed.

I det ene retsopgør er Teva anklaget for at have spillet en rolle i en sag, som handler om salg af såkaldte opioider, der er et smertestillende middel, som ifølge de amerikanske myndigheder har skabt en epidemisk misbrugskrise i USA.

I et andet enormt retsslagsmål beskyldes Teva for at have stået i spidsen for en større sammensværgelse af medicinalvirksomheder, der i en periode fra 2013 til 2015 ulovligt skulle have samarbejdet om at hæve priserne på deres produkter.

De to sager har det til fælles, at Teva kan blive præsenteret for en række meget store erstatningskrav.

Den massive aktienedtur for Teva er også dårligt nyt for danske aktionærer, da Teva har været den mest populære udenlandske aktie hos private danske investorer, siden Kåre Schultz overtog taktstokken i det israelske medicinalselskab i november 2017.

Gigantisk gældsbjerg

Tevas finanser er i forvejen hårdt presset af en gældsbyrde på omkring 180 milliarder kroner, hvilket repræsenterer et beløb, der rundt regnet er tre gange større end kopikæmpens aktuelle markedsværdi.

»Jeg tror simpelthen, at man må sige til investorerne, som det også har været klart fra begyndelsen, at gælden er så stor, at det tager adskillige år at få den under kontrol. Hvis man vil være helt sikker i sin sag i forhold til, hvilken vej det går, så er man nødt til at være tålmodig og vente til, at alle tallene vender rundt, i takt med at gælden bliver nedbragt,« sagde Kåre Schultz til Berlingske Business tidligere på året.

Det internationale kreditvurderingsinstitut Fitch valgte for knap to måneder siden at sænke Tevas kreditværdighed, fordi analytikerne i Fitch vurderer, at medicinalselskabets gældsposter også på den anden side af 2020 vil være tårnhøje.