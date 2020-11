Danmarks 100 rigeste: Pandora-milliardær Winnie Liljeborgs formue falder med en milliard på grund af donationer

Winnie Liljeborg falder denne gang syv pladser ned ad listen, fordi formuen er skrumpet fra 4,9 til 4,0 mia. kr. Forklaringen er dog ikke tab på investeringer, men derimod at hun i det seneste regnskabsår ad to omgange har doneret i alt 950 mio. kr. til en fond. Det er til Liljeborgfonden, som støtter velgørende arbejde inden for forskellige områder.

I årets løb har hun også involveret sig i konkrete projekter med støtte. Det drejer sig bl.a. om et projekt i Roskilde, hvor hun i forvejen ejer skibet Sagafjord. Det nye er, at der skal bygges en café på pladsen, hvor Sagafjord lægger til. Byggeriet skal være færdigt i 2021. Samtidig kommer der en ny forbindelsessti fra parkeringspladsen foran Museumsøen.

Herudover har hun skudt penge i fonden N2F, der vil købe ejerandele i vækstvirksomheder.

Grundlaget for hendes formue kommer fra Pandora, som hun i sin tid ejede sammen med eksmanden Per Enevoldsen.