Danmarks 100 rigeste: Massiv kursstigning fordobler Kähler-familiens formue

Rockwools aktiekurs er de seneste 12 måneder ret præcist fordoblet, og det betyder at familiens formue ligeledes er fordoblet. Det er en kursstigning, der langt overgår det generelle aktiemarked. Stigningen kommer efter et tidligere fald oven på nedjusteringer af væktsforventningerne. I 2019 endte omsætningen med at vokse lidt over tre procent, men indtjeningen målt som EBITDA steg med mere end otte procent.

Langt hovedparten af aktierne i koncernen er fondsplaceret, bl.a. i Rockwoolfonden, der forsker i en række samfundsforhold. En stor del af aktierne handles frit via børsmarkedet, men der er altså også væsentlige poster i familiens eje.

Ved generalforsamlingen i foråret blev Thomas Kähler valgt til ny formand for bestyrelsen for Rockwool International. Det er efter 11 år som menigt bestyrelsesmedlem. Herudover er familien repræsenteret af Søren Kähler som menigt bestyrelsesmedlem. De udgør begge femte generation.