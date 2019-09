Danmark slår Norge og Sverige stort i kampen om nye SAS-ruter i 2020

Danmark vinder stort over Norge og Sverige.

SAS har valgt at åbne en række nye ruter fra København og Aarhus og øger antallet af flyvninger på andre ruter fra de danske byer. Stockholm og Oslo må nøjes med langt færre nye forbindelser.

I alt introducerer SAS 14 nye ruter fra Skandinavien.

Fremover bliver det muligt for danske rejsende at flyve direkte fra København til sydeuropæiske byer som italienske Bari, Tivat i Montenegro, græske Rhodos og Zadar i Kroatien. Samtidig åbner SAS yderligere to direkte ruter fra Aarhus til spanske Alicante og Chania på den græske ø Kreta.

»Vi har set en fin udvikling på ruterne fra Danmark, og derfor forsøger vi nu med endnu flere forbindelser fra København og Aarhus,« siger Simon Pauck Hansen, koncerndirektør i SAS.

Adriaterhavet

Ruterne er en del af SAS' 2020-sommerprogram, som løber fra april til oktober næste år.

Ruterne til Bari i Italien, Tivat og Zadar er alle destinationer, som SAS ikke har fløjet på før. De tre byer ligger alle ved Adriaterhavet et område, hvor skandinaverne for alvor er begyndt at holde ferie.

»De senere år har vi set en stærk tilvækst til særlig Kroatien og Italien. Vi kan se, at de rejsende gerne vil prøve nye destinationer, og vælger blandt andet Kroatien til på bekostning af blandt andre lande Spanien,« siger Simon Pauck Hansen.

Fra København kommer der også nye forbindelser til Rhodos, norske Haugesund og russiske St. Petersborg. Sidstnævnte havde SAS ellers valgt at opgive i 2017, men det skandinaviske luftfartsselskab vender nu tilbage. Udover de nye ruter øger SAS også antallet af afgange fra København til Hannover og Reykjavik.

Mere trafik fra Aarhus

SAS opjusterer også i Aarhus, hvor det samlede udbud af sæder øges med over 15 pct.

Interessen for Sydeuropa vokser fortsat, og SAS åbner nye sommerruter fra Aarhus til henholdsvis Alicante i Spanien og Chania på Kreta i Grækenland, mens antallet af afgange til Malaga og Palma på Mallorca i Spanien mere end tredobles.

»Trafikken fra Aarhus har været god, hvor vi har oplevet, at særligt de skandinaviske forbindelser er drevet af af primært de forretningsrejsende. Derfor kommer der nu flere forbindelser fra Aarhus,« siger Simon Pauck Hansen

Som led i at styrke trafikken i Skandinavien indsætter SAS flere daglige afgange mellem Aarhus og Stockholm samt Aalborg og Oslo. Samtidig styrkes indenrigstrafikken i Danmark med en højere frekvens af flyvninger fra København til Aarhus og Aalborg. Fra næste sommer vil der være henholdsvis 46 og 55 ugentlige afgange mellem byerne.

GRAFIK SAS satser stort på Danmark i 2020 SAS opprioriterer og åbner nye ruter fra Danmark i 2020

Der er dog også dårlige nyheder for Aarhus. I forbindelse med sommerprogrammet 2020 lukker SAS fire ruter fra Aarhus til Manchester, München, Rom og portugisiske Faro.

Vinder over Sverige og Norge

De mange nye ruter fra Danmark kommer, samtidig med at Oslo har fået to nye forbindelser til henholdsvis Valencia og Barcelona, mens Stockholm får flere afgange mellem den svenske hovedstad og Luxembourg og til Libanons hovedstad Beirut.

Simon Pauck Hansen, koncerndirektør i SAS »Det er ikke sådan, at vi har valgt at fokusere på f.eks. Danmark frem for Sverige og Norge. Det her er alene et spørgsmål om efterspørgsel og lønsomhed.«

Beslutningen kommer efter, at SAS for nyligt valgte at flytte den direkte rute til Los Angeles fra Stockholm til København. Det samme er tidligere på året sket for forbindelsen til Hongkong.

»Vi følger løbende udviklingen på vores tre hovedmarkeder: Danmark, Norge og Sverige. Det er ikke sådan, at vi har valgt at fokusere på f.eks. Danmark frem for Sverige og Norge. Det her er alene et spørgsmål om efterspørgsel og lønsomhed,« siger Simon Pauck Hansen.

København er de senere år i stigende grad blevet valgt af ikke bare SAS, mens også andre selskaber.

»København står stærkere end mange af de øvrige lufthavne i det her område. Det skyldes SAS, men også at mange andre selskaber søger lufthavnen,« siger Jacob Pedersen, analysechef i Sydbank.

Han siger, at blandt andet den svenske skat på flyrejser spiller ind.

»København har været omdrejningspunkt for SAS’ trafikprogram i en lang periode. Det har været hjulpet af, at vi ikke har fly- og miljøskatter på samme måde. Og så handler det om, at stigende trafik i sig selv bare avler mere trafik,« siger Pedersen.

Der bliver i øjeblikket talt om også at indføre skat på flyrejser fra Danmark.

»Hvis der kommer en dansk flyskat, vil det alt andet lige stille København dårligere, men det ændrer ikke på, at København har langt flere interkontinentale flyvninger og dermed et større behov for at feede dem,« siger Jacob Pedersen.

Nye fly

Tal for svensk indenrigstrafik har for nylig vist, at svenskerne er begyndt at vælge flyrejser fra pga. den klimapåvirkning, som flyrejser har. SAS indgik i maj et samarbejde med den fransk-tyske flyproducent Airbus om at udvikle de første eldevne fly, der skal kunne tage op mod 100 passagerer.

Men indtil videre vil mange af de nye ruter bliver betjent af det nye Airbus A320neo, der er markedets mest støjsvage og brændstofeffektive fly. SAS vil frem mod 2023 modtage i alt 80 af den type fly, eller hvad der svarer til et nyt fly om måneden.

FAKTA Fakta - SAS rutenet SAS vil til næste sommer have i alt 331 ruter i alt. Af dem går 106 fra København. Nye ruter fra København bliver: Bari (Italien), Tivat (Montenegro) Zadar (Kroatien), Rhodos (Grækenland), Haugesund (Norge) St. Petersborg (Rusland) Nye ruter fra Aarhus bliver: Alicante (Spanien) Chania (Kreta, Grækenland) FOLD UD

»Vi mærker klart, at der er et stort fokus på bæredygtighed og et fokus på, at vi som industri tager et stort ansvar for at begrænse den udledning, der kommer fra industrien. Noget af det, som har stor effekt på den korte bane, er den store investering i nye fly med signifikant lavere CO 2 -udledning,« siger Simon Pauck Hansen.

Seneste tal fra Københavns Lufthavn viser, at der i august var 2,9 millioner passager, som gik gennem terminalerne i den danske lufthavn. Det var en lille fremgang på 0,8 pct., men samtidig den travleste august nogensinde i Københavns Lufthavn

Københavns Lufthavn har en ambition om at vokse fra i dag ca. 30 millioner passagerer om året til op mod 40 millioner.