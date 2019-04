Dagligvarekæmpe har tabt mere end en halv milliard: »Det koster at rydde op«

Danmarks tredjestørste dagligvarekoncern, Dagrofa, må endnu engang se tilbage på et år med et markant underskud.

609 mio. kr.

Så stort blev underskudddet i 2018 for koncernen, der bl.a. driver kæderne Meny og Spar. Det er næsten dobbelt så stort som året før, hvor det landede på -343 mio. kr.

Det oplyser koncernen i en pressemeddelelse.

Det er særligt datterselskabet Foodservice Danmark, der leverer mad til restauranter, hoteller og cateringselskaber, som har påvirket bundlinjen negativt.

»Det koster at rydde op og tage fat om nælden, og det kan ses i 2018 regnskabet,« siger Tomas Pietrangeli, der i august blev ny koncernchef i Dagrofa, i meddelelsen.

Han afløste i august Per Thau, som netop blev fyret pga. de dårlige resultater i Foodservice Danmark.

Vækst for første gang i 10 år

Til gengæld har Dagrofa for første gang i ti år haft vækst i omsætningen. Fra 17,2 mia. kr. i 2017 til 17,4 mia. kr. sidste år.

Samtidig steg Dagrofa-koncernens samlede andel på dagligvaremarkedet, og det samme gjorde Foodservice Danmarks markedsandel.

»Many og Spar klarer sig godt, og vi er kommet godt fra start også med den nye treårige strategi #StærkereSammen,« siger Tomas Pietrangeli.

Tomas Pietrangeli har fået stillet én opgave som ny topchef for Danmarks tredjestørste dagligvarekoncern, Dagrofa.

De to hovedaktionærer Norgesgruppen og KFI Erhvervsdrivende Fond vil have den nye koncernchef til at tjene penge. Det har koncernen nemlig ikke gjort i seks år.

Derfor fremlagde han i efteråret sin slagplan, som bl.a. byder på effektiviseringer og besparelser for 100 mio. kr. over de næste tre år.

Konkret skal koncernens tre ben hænge bedre sammen. De tre ben tæller de omkring 500 dagligvarebutikker og 30 engrosbutikker, grossistforretningen Dagrofa Logistik og Foodservice Danmark.

»Jeg må bare konstatere, at vi har en kompleksitet i dag, som gør, at virksomheden måske ikke er supereffektiv alle steder. De tre ben bliver langt hen ad vejen kørt separat, og der er tiden kommet til, at vi skal arbejde stærkere sammen,« sagde Tomas Pietrangeli i efteråret til Berlingske. Han kommer fra jobbet som adminstrerende direktør for Arla UK.

Ifølge den nye topchef har Dagrofas to hovedaktionærer ikke givet ham en deadline for, hvornår han skal tjene penge. Men Tomas Pietrangeli har selv en ambition om, at han kan fremvise sorte tal på bundlinjen, når han fremlægger regnskabet for 2021.

Lukningen af Kiwi-kæden har kostet

Når Dagrofa de seneste år har haft gigantiske underskud på bundlinjen, skyldes det også, at koncernen i 2017 måtte trække sig i den verserende discountkrig, hvor konkurrenterne Netto, Rema 1000, Aldi og Lidl var løbet fra Dagrofas lavpriskæde Kiwi.

Afviklingen af Kiwi og dens 103 butikker ventes at give Dagrofa et milliardtab fordelt på to år, hvilket ifølge topchefen også fylder lidt i regnskabet for 2018.

Dagrofa forventer, at den øgede konkurrence på dagligvare- og foodservicemarkedet fortsætter de kommende år, og i 2019 forventer Dagrofa koncernen en omsætning på niveau med 2018, men med forbedret indtjening.

Årsrapport for Dagrofa koncernen offentliggøres den 26. april i forbindelse med koncernens ordinære generalforsamling.