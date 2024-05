Virksomheder Abonnement

Da politiet aflyttede det colombianske narkokartel, fik de en overraskelse: Smuglerne fik ordre om kun at benytte dansk gigant

Næsten hvert tredje fund af kokain, der blev smuglet ud af Colombia på et stort containerskib, involverede et af Mærsks skibe eller containere, viser omfattende datalæk. Nye oplysninger afslører, at de globale rederier er narkokartellernes foretrukne. Og det giver god mening, mener eksperter.