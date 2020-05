Coronakrise medfører rekordmåned i 95 år gammel virksomhed: Det hele kulminerer mors dag

Det virker næsten usandsynligt, at en 95-årig virksomhed skulle have kronede dage under coronakrisen, der ellers har sendt store dele af det danske erhvervsliv i knæ.

Ikke desto mindre er det tilfældet hos Interflora, hvor april måned endte med rekordmange ordrer.

Og det ser ikke ud til at stoppe endnu. Mors dag er traditionelt en af de dage, hvor der købes allerflest blomster, og i år ser ikke ud til at blive en undtagelse.

»Vi har registreret rekordmange forudbestillinger af buketter og chokoladegaver til mors dag. Hvis det fortsætter, så slår vi sidste års ordreantal, som ellers var det højeste i vores historie,« sagde administrerende direktør i Interflora Danmark, Søren Flemming Larsen, til Berlingske tirsdag.

Derfor er der rigtig travlt hos de 330 danske blomsterhandlere, som de seneste måneder har kørt på fuld damp, da store dele af samfundet har været lukket ned på grund af coronavirussen, hvilket også har ført til, at man i mindre grad har besøgt hinanden, som man plejer.

Det ser ud til, at en blomst i mange tilfælde har været alternativet.

Dronningens fødselsdag

Således havde Interflora et salg, der var mere end tre gange det forventede i april.

Fra 27. april til 4. maj, hvor blomsterne til mors dag begynder at blive bestilt, er der registreret tæt på en fordobling af samme periode sidste år, der altså slog rekord.

»Det giver et sindsygt pres, for vores varer kan man ikke bare tage ned fra hylden og sende afsted. De skal først bindes og pakkes, så der har været massivt pres på,« siger direktøren.

Han fortæller, at der ikke kun er rift om blomsterne. Således er der solgt ni gange så meget chokolade og seks gange så meget øl i april, som det var forventet.

Søren Flemming Larsen fortæller, at det nærmest resulterer i en hamstringsbølge af blomster op til mors dag.

»Det største problem er nok hænder og fødder til at nå at producere det enorme antal, for vi vil ikke gå på kompromis med kvaliteten. Men det kan måske endda ende med, at vi må melde udsolgt i år, og det plejer vi ikke,« siger han.

I forbindelse med dronning Margrethes 80-års fødselsdag 16. april slog salget alle rekorder med indeks 1.374 – efter at Dronningen havde frabedt sig blomsterhilsner og i stedet opfordret danskerne til at sende deres egne ældre en buket.