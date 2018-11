Coca-Cola er raget uklar med partner om ny energidrik – nu ender det i juridisk slagsmål

Coca-Cola vil være en del af det brusende marked for energidrik.

I onsdags offentliggjorde sodavandsgiganten sine planer om at lancere en ny cola-baseret energidrik, der skal få dem ind på det voksende marked for energidrik. Men det vil gøre det til konkurrenter med partneren Monster, som i dag producerer farvestrålende og karakteristiske energidrik.

Men det må de ikke, mener Monster. Det skriver Wall Street Journal.

I 2015 indgik Coca-Cola og Monster en aftale, som sikrede Coca-Cola 16,7 pct. af Monster. Til gengæld skal Coca-Cola distribuere Monsters produkter i USA og Canada, hvilket senere er blevet udvidet til andre markeder. Derudover videregav Coca-Cola ejerskabet af to energidrik-selskaber, kaldet NOS og Full Throttle, til Monster.

I aftalen var også et krav om, at Coca-Cola ikke må distrubuere konkurrerende energidrikke bortset fra produkter, som hører til Coca-Cola-brandet.

»Coca-Cola har udviklet to energidrikke, som de tror, de må markedsføre som en undtagelse under brandet. Vi mener ikke, at den undtagelse gælder,« sagde Monsters topchef, Rodney Sacks i et konferencekald onsdag, da det amerikanske marked lukkede, skriver Wall Street Journal.

Ifølge topchefen er det først planen, at Coca-Cola skal lancere den nye energidrik til april.

Der er tale om to nye produkter. Det ene kaldet »Coca-Cola Energy« samt en lightudgave kaldet »Coca-Cola Energy No Sugar«. Planen er, at koffeinen skal indeholde koffein fra naturlige kilder og guaranaekstrakt. Ifølge en talskvinde i Coca-Cola er det en mulighed for de forbrugere, som ønsker naturlige produkter i en energidrik.

Finansdirektøren i Monster, Hilton Schlosberg, har sagt, at det ender med en voldgiftssag for at afgøre striden.

»Vi er enige om at afgøre det i en voldgiftsag for at finde ud af, hvad der er mest hensigtsmæssigt,« sagde CFOen.

Coca-Colas topchef, Jemaes Quincey, har skubbet på for at udvide firmaets produktlinke, da flere og flere forbrugere vender ryggen til de sukkerfyldte sodavand og i stedet søger mod drikkevarer med mindre sukker og naturlige ingredienser, skriver Wall Street Journal.

»Vi sætter pris på vores forhold til Monster. Som med alle kommercielle forhold vil vi overholde alle vores kontraktuelle pligter,« sagde Cola-talskvinden.

Energidrik forventes at sælge for 15,3 mia. dollar i USA i år, selv om den årlige vækst er faldet med 1,5 pct. ifølge researchfirmaet Euromonitor International, skriver Wall Street Journal.