Casper Christensen i nyt forretningseventyr

København: I tv-serien "Klovn" spiller Casper Christensen en mildest talt overdrevet og karikeret udgave af sig selv. På den ene side er han den dameglade kendis, der konstant dummer sig, når han vil udnytte sin berømthed til at score.

På den anden side er han også en dynamisk forretningsmand og visionær, der hele tiden er på vej mod det næste projekt, mens Frank Hvam er hans jordbundne og lettere kedelige modstykke.

Det er nok den sidste og mere positive del af hans karakter, der nu skal udnyttes, når komikeren frem over skal være frontfigur for hotelportalen Nustay, der matcher brugere af tjenesten med en række fire- og femstjernede hoteller. Det skriver Børsen.

Casper Christensen forklarer selv til Børsen, at han har brugt en stor del af sit voksenliv med at overnatte på hoteller, og at det derfor er et område, der ligger ham på sinde.

- Jeg går meget op i at bo ordentligt, men det irriterer mig, hvis jeg kunne have fået det samme værelse meget billigere. Det er jo skideærgerligt at have dummet sig ved at søge et forkert sted eller på en forkert måde, siger komikeren til avisen.

Casper Christensen har ikke selv skudt penge i projektet, men han har allerede investeret i en række foretagender. Ved siden af karrieren som komiker og skuespiller driver han nemlig produktionsselskabet Douglas Entertainment og natklubben Sunday i Indre By i København.

/ritzau/FOKUS

