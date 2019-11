Carlsberg har flirtet med verdensberømt dansk mikrobrygger

Der var i 2017 og 2018 konkrete drøftelser mellem Carlsberg og bryggeriet Mikkeller om, at det globale danske bryggeri skulle overtage det verdenskendte danske mikrobryggeri.

Planerne blev som bekendt ikke til noget, men Carlsberg erkender, at bryggeriet har »sovet i timen« i forhold til specialøl, og at folkene i Valby kan lære meget af den måde, Mikkeller er bygget op på.

Det fremgår af en ny bog, »Ølbrødre«, der er skrevet af journalist Rasmus Emborg, og som udkommer mandag. Bogen handler om Mikkel Borg Bjergsø og rivaliseringen med hans enæggede tvillingbror, Jeppe Jarnit-Bjergsø, der står bag et andet succesfuldt bryggeri, Evil Twin Brewing.

Søren Brinck, adm. direktør for Carlsberg Danmark »Mikkel har rusket lidt op i vores tænkning omkring tingene. Han har været god for at sige nogle ting, som har provokeret os til at blive bedre.«

Kontakten mellem Carlsberg og Mikkeller blev for alvor tæt i slutningen af 2017, hvor Carlsberg havde fået Søren Brinck som ny dansk chef. Brinck fortæller i bogen, at han holdt flere møder med Mikkel Borg Bjergsø. Her vendte de både den generelle situation i branchen og mulighederne for et mere konkret samarbejde.

»Mikkel har rusket lidt op i vores tænkning omkring tingene. Han har været god for at sige nogle ting, som har provokeret os til at blive bedre,« siger Søren Brinck i bogen.

På et tidspunkt begyndte der opstå tanker om et mere konkret samarbejde. De store globale bryggerier kunne se, at markedet for specialøl udviklede sig, og de begyndte at købe op blandt mikrobryggerierne.

Mikkel Borg Bjergsø bekræfter, at der på et tidspunkt var en mere konkret snak om, at Carlsberg kunne overtage Mikkeller.

»Ja, der var nogle snakke,« siger Mikkel Borg Bjergsø, da han i bogen bliver forelagt oplysningerne.

»Men det har der også været med andre. Jeg siger aldrig nej til snakke. For jeg er også interesseret i at lære mere om den her verden og lære lidt mere om, hvem der kan hvad og med hvilke interesser,« forsætter han.

»Så mange som muligt skal drikke craft beer«

Efter årtusindskiftet blev Mikkel Borg Bjergsø hurtigt en central skikkelse i den danske ølrevolution af nye mikrobryggerier, der piblede frem i perioden. Bjergsø begyndte snart at sælge sine øl uden for Danmark, og Mikkeller omsætter i dag for cirka 300 mio. kr. årligt.

Carlsberg stiftede i 2005 sit eget mikrobryggeri, Jacobsen, og har siden relanceret nogle af de specialøl, som det danske bryggeri har i porteføljen. Det drejer sig om den belgiske klosterøl Grimbergen og den franske Kronenbourg 1664 Blanc. Samtidig har Carlsberg optrappet bryggeriets samarbejdsaftale med Brooklyn Brewery.

Søren Brinck forklarer, at Mikkeller er en interessant virksomhed for Carlsberg.

»Det vil den være for mange bryggerier, også for Carlsberg. Men vi fokuserer i dag på at skabe organisk vækst både på top- og bundlinjen, og derudover kommenterer vi ikke på vores planer,« siger Søren Brinck.

I 2016 solgte Mikkel Borg Bjergsø 20 procent af Mikkeller til den lille amerikanske kapitalfond, Orkila Capital. Han forklarer i bogen, at det ikke er utænkeligt, at han på et tidspunkt vil sælge mere af virksomheden.

»Hvis der kommer nogen med de rette kompetencer, så synes jeg, at det kunne være interessant,« siger han.

Mikkel Borg Bjergsø tvivler dog på, at den nuværende ejerkonstruktion er en langsigtet løsning.

»Jeg tror ikke på det. Jeg tror, at vi får svært ved at udvikle virksomheden, sådan som jeg gerne vil, hvis vi har det setup, vi har nu. Det går vildt hurtigt i Mikkeller, og vi laver en masse ting. Men mit mål er jo at få så mange mennesker i hele verden som muligt til at drikke craft beer, og det kan jeg bedre gøre, hvis jeg får hjælp,« siger Mikkel Borg Bjergsø.

To brødre, ingen kontakt og stor succes

Bogen handler især om forholdet mellem de to brødre, der har brudt kontakten til hinanden og ikke har set hinanden i syv år. Mikkel Borg Bjergsøs bror, Jeppe, etablerede i 2010 sit eget bryggeri, Evil Twin, og flyttede et par år efter til Brooklyn i New York.

Her åbnede han sammen med den tidligere Noma-kok Daniel Burns ølbaren »Tørst« med den michelinstjernebesatte restaurant Luksus i baglokalet.

Altså har begge brødre haft stor succes, og deres heftige rivalisering er blevet omtalt i striber af udenlandske medier. Historien er så saftig, at det amerikanske produktionsselskab AMC, der står bag serier som »Mad Men« og »Breaking Bad«, på et tidspunkt overvejede at producere en TV-serie om de to brødre.