Businessupdate: Kedelig rekord for luksusmægler: Får Danmarkshistoriens største bøde

Kæmpebøde til luksus-ejendomsmægler

Ejendomsmægleren Living Homes får nu Danmarkshistoriens største bøde for tilsidesættelse af god ejendomsmæglerskik. Den kedelige rekord lyder på 500.000 kr. og langes ud af Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Det skriver mediet Ejendomswatch.

I spidsen for Living Homes står Peter Norvig, der tilbage i 2018 fik frataget sin mæglertitel. Bøden falder denne gang, fordi Norvigs kone Hanne Nørrisgaard i to sager ikke har returneret kundernes depositummer, efter handlerne var klar.

Sammen med den historisk store bøde til selskabet, får også Hanne Nørrisgaard personligt en bøde på 50.000 kroner.

Norvig er utilfreds med bøden, fremgår det af Ejendomswatch:

»Hvis en advokat får en bøde på en halv mio. kr., så skal han enten have stjålet af kassen eller slået klienten ihjel. Vi får en bøde for at have afleveret en deponering tre dage for sent,« lyder det fra Living Homes- direktøren til Ejendomswatch.

Han siger, sagerne har handlet om, at Living Homes ikke har været i stand til at betale kunderne tilbage.

Nævnet har nu alt i alt 10 gange på fem år vurderet, at Nørrisgaard, Norvig eller Living Homes har tilsidesat god mæglerskik, og bøderne løber samlet set op i 1,55 millioner kroner.

Antallet af danskere på lønkompensation er fordoblet på tre uger

På to uger er antallet af danskere på lønkompensation fordoblet.

Det skriver Børsen.

Nye tal fra Erhvervsstyrelsen viser, at 55.690 danskere nu får del i den corona-hjælpepakke, som indebærer, at staten betaler en del af lønnen til gengæld mod, at arbejdsgiveren lover ikke at fyre medarbejderen i samme periode.

Kun knapt 25.000 medarbejdere fik kriselønnen fra staten for to uger siden, men siden da er tallet altså steget støt til det dobbelte.

Her er fem skarpe bud på historier fra journalisterne på Berlingske Business:

1. Sommerhusudlejere melder udsolgt i sommerferien – se hvornår du kan leje igen

Koret af sommerhusudlejere synger helt rent, når de samstemmende melder om stort set udsolgt i sommerferien.

Trods coronakrisen er der fyldt op i de danske udlejningshuse af både danskere, der bliver hjemme i år, og tyskere, der nu kan komme ind i landet.

Det skriver Berlingskes Povl Dengsøe og undertegnede, Eva Jung.

Per Dam, administrerende direktør for Sol og Strand, fortæller, at der er stort set udsolgt i ugerne 28, 29, 30 og 31 (6. juli-2. august).

»Tidligere år har særligt uge 29 og 30 været flaskehalse, men i år har også 27, 28 og 31 været efterspurgte uger. Det er først i uge 32, at der begynder at være flere huse at vælge imellem,« siger han.

Samme billede ses hos Campaya, der udlejer sommerhuse fra de fleste bureauer og mange private udlejere herhjemme.

2. Så meget mere skal du betale for en spritny projektlejlighed

Der er mere bølgegang i det lille hjørne af boligmarkedet, hvor projektbyggeri holder til, end på boligmarkedet generelt. Både priser og salgstal svinger mere, hvilket kan hænge naturligt sammen med de udbudte projekter.

Det skriver Berlingskes Povl Dengsøe og undertegnede, Eva Jung.

I de seneste måneder har projektbyggeri i København kostet omkring en femtedel mere pr. kvadratmeter. Men et stort byggeri i den luksuriøse ende af markedet kan rykke på de gennemsnitlige priser for projektbyggeri på grund af det forholdsvis lave antal, der er på markedet.

Efter et dyk i de værste coronamåneder er salget af projektboliger tilbage på niveau.

Resten af boligmarkedet har nærmest blomstret under coronakrisen.

Men i april og maj tog salget af projektboliger et dyk fra 113 på landsplan i marts til 72 i de efterfølgende to måneder.

Nu er salget tilbage på 133 boliger i juni, viser tal fra Boligsiden, der er ejendomsmæglernes fælles salgsportal.

Samtidig er de gennemsnitlige priser nu 16,5 procent højere på projektlejligheder i København i forhold til resten af lejlighederne på markedet.

3. Stort fald i Singapore efter corona varsler dårligt nyt for resten af verden

Singapore fik et coronahak i den økonomiske tud i andet kvartal, hvor både den indenlandske økonomi og den eksportorienterede industri blev ramt.

Faldet var noget større, end hvad vi forventer her i Skandinavien. Singapore er en global vejrhane, og væksten her sladrer derfor om, hvordan det ser ud med verdenshandlen og rejseaktiviteten.

Det skriver Berlingske Business’ økonomiske redaktør Ulrik Bie i en analyse.

Erhvervsledere: Coronakrisens økonomiske nedtur bliver langvarig

Hvis man havde håbet på, at coronakrisens voldsomme indhug i verdensøkonomien meget snart ville være en saga blot, kan man godt pakke håbet væk igen.

Det skriver Berlingskes Jonas Rimer Hansen.

I hvert fald hvis man skal tro en rundspørge foretaget af revisionsfirmaet PwC blandt medlemmerne af selskabets såkaldte erhvervspanel.

Her svarer 81 procent af de mere end 500 danske erhvervspersoner, som har givet deres besyv med, at de forventer, at der vil går mere end et år, før væksten i dansk økonomi er tilbage på niveau med før coronakrisen.

Har du set Berlingskes sommersatsning »Gang i Danmark«?

Hen over sommeren samler Berlingske Business’ journalister en stribe gode bud på, hvordan der kan komme gang i Danmark igen i kølvandet på coronakrisen.

Find alle historierne her.

