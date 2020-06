Businessoverblik: Dansk oliekøbmand gør døtre til milliardærer: Overtager stor del af livsværk

Godmorgen! Så er vi nået til midt på ugen, og Berlingske er klar til at klæde dig på til onsdagen med et overblik over, hvad der sker i dansk erhvervsliv.

Som alt andet de seneste måneder, kommer det til at handle en del om coronakrisen, men ikke kun. Vi skal også forbi både en milliardforretning, som dansk oliekøbmand nu overdrager store dele af til sine døtre, og de milliarder, Novo Nordisk Fondens Lars Rebien er i gang med at dele ud.

Generationsskifte i gang: Døtre overtager stor del af milliardkoncern

Oliekøbmanden Torben Østergaard Nielsen overdrager nu 66 procent af sit livsværk A/S United Shipping & Trading Company til sine to døtre, Nina Østergaard Borris og Mia Østergaard Nielsen. Det skriver Børsen.

De to kvinder, der begge er under 40 år, bliver dermed begge milliardærer. Nina Østergaard Borris har siden januar i år været næstkommanderende i milliardkoncernen.

A/S United Shipping & Trading Company er landets niendestørste virksomhed målt på omsætning med en toplinje på 71,6 mia. kr.

Foreløbig beholder Torben Østergaard Nielsen de bestemmende A-aktier i moderselskabet Selfinvest. Men i de kommende år kommer børnene efter planen til at arve det hele.

Det var ikke meningen, at generationsskiftet allerede skulle ske nu, men da S-regeringen og dens støttepartier ved årsskiftet skruede arveafgiten op fra seks til 15 procent, fremrykkede familien generationsskiftet, oplyser Torben Østergaard Nielsen til Børsen.

Virksomheden skal betale op mod et trecifret millionbeløb til staten i arveafgift.

»Vi har likviditet til det, men så kunne vi heller ikke klare mere,« siger han til Børsen.

Nasdaq samler data om virksomheders CO 2 -udledning og kønsfordeling.

Fondsbørsen i København, Nasdaq, tager nu konsekvensen af, at investorernes interesse for blandt andet klima og sociale forhold. Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans.

I en ny database skal investorer kunne hente informationer om nordiske børsnoterede selskabers CO 2 -udledning, kønsfordeling, vandforbrug, lønforskelle og andre lignende parametre.

»Hvis du lavede en rundspørge til private investorer for tre år siden, ville de sige, at det ville da være fint, hvis de virksomheder, de investerede i, på en eller anden måde prøvede at drive deres virksomhed efter nogle bæredygtighedsprincipper. Men det tryk fra investorerne er bare vokset enormt,« siger Nikolaj Kosakewitsch, adm. direktør for Nasdaq Copenhagen til Finans.

Milliarderne brænder i Lars Rebiens lommer: Vil uddele fem til seks milliarder kroner i år

Med en ny bevilling på 750 millioner kroner, når Novo Nordisk Fondens bevillinger nu op på 2,2 milliarder kroner indtil videre i år. Det skriver Berlingskes Vibeke Svansø.

Pengene skal gå til forskning i bæredygtige løsninger og grøn omstilling. Inden året er omme, håber bestyrelsesformand Lars Rebien Sørensen at kunne tilgodese forskning i CO2-fangst med et nyt center.

»Vi vil gerne se, om vi inden for de her grundlæggende teknologier omkring opfangning af CO2 fra luften eller fra røg fra et energianlæg kan lave mere effektive processer, som gør, at vi kan tage CO2en ud af atmosfæren eller røggassen mere effektivt, end vi kan i dag,« siger Lars Rebien Sørensen.

Novo Nordisk Fonden budgetterer med at skulle uddele i alt mellem fem og seks milliarder kroner i år.

Guide: Se her, hvor mange feriepenge du har til gode

Fik du læst guiden til, hvordan du kan finde ud af, hvor mange feriepenge, du har opsparet? Mange af vores læsere fandt den interessant, så vi henviser til den en ekstra gang her.

Formanden for regeringens økonomiske ekspertgruppe foreslår, at danskernes indefrosne feriepenge udbetales, såfremt dansk økonomi fortsætter i lavt gear.

Derfor har Berlingske lavet en oversigt over, hvor mange penge danskere med årsindkomster på mellem 100.000 kroner og en million kroner før skat står til at modtage, hvis forslaget bliver en realitet. Se listen her.

Tre ting, investorerne skal holde øje med

Seniorstrateg i Nordea, Andreas Østerheden, peger på tre ting, som investorerne skal holde øje med i dag:

I dag onsdag bliver den mest begivenhedsrige dag i denne uge, så investorerne vil være på tæerne hele dagen. Den vigtigste begivenhed bliver rentebeslutningen fra den amerikanske centralbank, Fed, og centralbankdirektør Jerome Powells efterfølgende pressekonference. Vi forventer ingen ændring i renten, men det bliver interessant at se, hvordan banken ser på den amerikanske økonomi, og om der bliver meldt ændringer ud i forhold til justerede tiltag for at få den amerikanske økonomi godt tilbage på fode igen.

Af nøgletal får vi inflationstal fra både Kina og USA – og Danmark for den sags skyld. Investorerne vil især se mod USA, efter priserne faldt drastisk i sidste måned. Får vi endnu en måned med faldende priser i maj, vil det være første gang nogensinde (serien går tilbage til 1957), at vi ser faldende priser tre måneder i træk i USA.

Om aftenen bliver Economic Outlook fra OECD offentliggjort, og investorerne vil naturligvis nærstudere, om der er nye analyser af, i hvor høj grad den globale økonomi vil blive ramt af coronakrisen.

Det sker på markederne

Indeks & udvikling i procent.

Aktier USA lukkekurser tirsdag

Dow Jones -1,09 procent

S&P 500 -0,78 procent

Nasdaq +0,29 procent

Asien indeks onsdag kl. 05.30

Japan Nikkei +0,1 pct,

Hongkong Hang Seng +0,4 procent

Kina CSI -0,4 procent