Business-update: Startede bæredygtigt børnetøjsfirma i Vesterbro-kælder – nu vælter millionerne ind

Godeftermiddag og velkommen til onsdagens Business-update, som samler de vigtigste erhvervshistorier lige nu.

Vi begynder med et erhvervseventyr, der på få år er gået fra en kæl­der på Ve­ster­bro i København til en millionforretning med et overskud på 52 millioner kroner før skat i 2020.

Skovler millioner ind på bæ­re­dyg­tigt le­ge­tøj og tøj til børn

Det drejer sig om det danske børnebrand Konges Sløjd, som Emilie Konge Breindal i 2014 grundlagde i en kælder på Vesterbro.

Virksomheden, der designer bæredygtigt børnetøj og -produkter, som sælges i forretninger rundt om i Danmark, Europa og Asien samt på virksomhedens webshop, kom ud af 2020 med et overskud på 52 millioner kroner før skat. Det skriver Børsen.

Kort efter at være blevet mor for første gang og uden held være gået på jagt efter bæredygtigt børnetøj og interiør til sin nyfødte søn stiftede Emilie Konge Breindal Konges Sløjd. Og så eksploderede det ellers med stor fremgang år for år.

Børsen har været i kontakt med Emilie Konge Breindal, der også er administrerende direktør for de i dag 14 ansatte, men hun har ikke ønsket at udtale sig til avisen om resultaterne.

Stort revisionshus: Regn med, at kørselsfradrag bliver tjekket

Revisionshuset BDO vurderer, at skattemyndighederne i det kommende år vil foretage flere kontroller af danskernes befordringsfradrag – også kaldet kørselsfradrag – end nogensinde før. Det skriver Finans.

Skattestyrelsen offentliggjorde fredag, at man er gået i gang med at udbetale overskydende skat for i alt 19,5 milliarder kroner tilbage til danskerne.

»Skattestyrelsen har i deres kommunikation haft megen fokus på befordringsfradraget. Givetvis fordi de har frygtet, at mange borgere ville glemme at reducere deres fradrag med de mange hjemmearbejdsdage,« lyder det fra Henning Boye Hansen, der er chefkonsulent i BDO, til Finans.

»Jeg er ikke i tvivl om, at Skattestyrelsen af samme årsag vil foretage væsentlig flere kontroller af borgernes befordringsfradrag end ellers,« fortsætter chefkonsulenten.

Restauranter: Det er svært at planlægge genåbning

De danske restauranter har fået de første retningslinjer for, hvordan de atter kan servere mad og drikke for kunderne. Og det er bedre end ingen, men alligevel er der i branchen usikkerhed om, hvordan genåbningen af spisesteder kan finde sted om en uge. Det skriver Finans.

Fra 21. april må restauranter og spisesteder igen servere udendørs, og fra 6. maj er der efter planen genåbning for indendørs servering. Men der er fortsat en række ubekendte, som gør det svært for mange at beslutte sig for, om det egentlig giver mening at åbne.

»Vi har meldinger fra en del medlemmer, som ikke agter at genåbne med udendørsservering i næste uge. Der er ikke økonomi til at træffe forkerte beslutninger i den her branche, hvor man skubber betragtelige mængder gæld foran sig. Det ustadige, danske forårsvejr inviterer ikke ligefrem til yderligere risikovillighed. Derfor vælger mange hellere fortsat at holde lukket og trække på kompensationsordningerne,« siger politisk chef i DRC (Danmarks Restauranter & Caféer) Freja Brandhøj til Finans.

Her er fem skarpe bud på historier fra journalisterne på Berlingske Business:

Mistanke om svindel med coronastøtte på Børsen – sætter advokater på sagen

Dagbladet Børsen igangsætter en ekstern undersøgelse af sig selv efter tip fra whistleblower om, at der kan være fusket for at opnå mere i coronastøtte, end avisen har været berettiget til. Det oplyser avisen med administrerende direktør og chefredaktør Bjarne Corydon i spidsen selv.

Læs artiklen her.

Priserne banker i vejret på sommerhusene – slår 13 år gammel rekord

Danskerne vil have stadig mere for deres sommerhuse, når de sætter dem til salg. Udbudspriserne på sommerhuse har netop slået rekorden, der har stået siden maj 2008.

Læs artiklen her.

Efter Huawei-exit: Nu skal Ericssons og Nokias magt stækkes

Storbritannien frygter, at forbuddet mod at bruge 5G-teleudstyr fra den kinesiske gigant Huawei vil betyde, at de nordiske konkurrenter sætter sig på den nye mobilteknologi og skruer priserne op.

Læs artiklen her.

Energitopchef glæder sig til en »god, gammeldags« fest med sine medarbejdere efter krævende coronaår

Politisk bestemte nedlukninger verden over tvang i 2020 en af landets største energihandlere, Danske Commodities, til at lægge helt nye forudsætninger ind i sine modeller. Topchef Helle Østergaard Kristiansen glæder sig at kunne præsentere en indtjening på linje med 2019 – og til igen at kunne holde fest.

Læs artiklen her.

Sådan rammer en formueskat de ti rigeste danskere

Forhenværende finansminister Mogens Lykketoft (S) genopliver forslag om en bred skat på al formue over en vis grænse. Det mest vidtgående danske forslag om en formueskat vil koste landets rigeste personer i alt 70 milliarder kroner over seks år.

Læs artiklen her.