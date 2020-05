Business-update: Stadil-selskaber begæret konkurs med stor milliongæld

God eftermiddag!

I dag skal vi forbi rejselyst, to konkurser og et bud på at sætte mest muligt gang i økonomien. Vi lægger for med lidt nyheder til de, der gerne vil ud at rejse trods coronakrisen.

Var det noget med en rejse?

Nu er der nemlig godt nyt til de rejsehungrende – i hvert fald hvis Spies får held til at komme ud at flyve. Det gør selskabet sig klar til, fortæller topchefen i Danmark.

Spies er således klar til at sende danskere på charterrejse allerede til sommer, siger rejsebureauets danske chef. Men Spies erkender dog, at de første ferierejser sandsynligvis først kommer til at ske til vinter.

Det slår den administrerende direktør, Jan Vendelbo, fast over for Berlingske.

»Vi holder os klar, og vi kan gøre det, hvis det bliver muligt,« siger han og peger på et muligt scenarie:

»Hvis Udenrigsministeriet siger, at det er sikkert at rejse til Mallorca, og Spaniens myndigheder siger det samme, har man et scenarie, hvor vi kan begynde at flyve. Det bliver selvfølgelig mindre end tidligere,« siger Jan Vendelbo.

Topforskere med indspark til åbning

Hvordan får vi åbnet mere for den danske økonomi, uden at smitterisikoen ryger i vejret? En række internationale topforskere kommer med en stribe brugbare værktøjer for regeringen.

Er man til den korte version, vurderer tre internationale topforskere, hvoraf to af dem er tilknyttet det prestigefyldte amerikanske universitet Massachusetts Institute of Technology (MIT), en række scenarier, der kan sætte skub i økonomien.

I analysen kan man eksempelvis se, at det vil give et pænt skub til økonomien, hvis cafeer og restauranter får lov at åbne, men det vil også være forbundet med forhøjet smitterisiko. Det vil derfor være en uhyre svær afvejning rent politisk at åbne cafeer og restauranter. Fitnesscentre hører til i kategorien, der ikke skaber så meget økonomisk aktivitet, og hvor smitterisikoen er stor.

Stadil-selskab konkurs

Thornico-konglomeratet, der er ejes af erhvervsmanden Christian Stadil, har begæret to selskaber konkurs.

Det skriver Børsen.

Avisen har sine oplysninger fra to indberetninger til Skifteretten i Odense.

Konkursen kommer i de to selskaber Thorco Isadora og Thorco Isabella. De havde ifølge Børsen i de senest offentliggjorte regnskaber fra regnskabsåret 2018 en gæld på henholdsvis cirka 133 millioner og 135 millioner kroner.

Christian Stadil forklarer, at konkurserne kommer i forlængelse af en strategiændring, hvor selskabet har valgt at gå væk fra at eje skibe til i stedet at leje dem, skriver Børsen.

»Der bliver desværre et stort tab. Vi kender endnu ikke størrelsen, men broderparten af tabet kommer til at ligge hos os i Thornico,« skriver Christian Stadil ifølge avisen.

Udover skibe er den Stadil-ejede koncern nok mest kendt for tøjmærket Hummel.

Her er fem skarpe bud på historier fra journalisterne på Berlingske Business:

1. Antallet af sommerhuse til salg er styrtdykket

Mens det går over al forventning med at finde købere til sommerhuse i øjeblikket, kniber det til gengæld med at få ejerne overbevist om, at de skal sætte til salg. Og det har fået udbuddet til at falde yderligere fra et i forvejen historisk lavt niveau, viser nye tal fra Boligsiden. Alene fra april til maj er udbuddet af sommerhuse faldet med 3,1 procent Og i forhold til begyndelsen af maj 2019 er antallet faldet med næsten 26 procent.

2. Kom med til coronakrisens økonomiske epicenter

Der er meget snak om, hvordan hele luftfarten er ramt af coronaudbruddet. Kom med til orkanens øje set med flyverbriller i Københavns Lufthavn, som Berlingske så nærmere på i forrige uge.

3. Statsministeriet annullerede direktørs invitation til krisemøde, efter at Arnold Busck gik konkurs: »Dårlig stil«

Regeringen ville på et møde blive klogere på »krisens betydning« for virksomhederne under coronakrisen. Men da boghandlerkæden Arnold Busck gik fra krise til konkurs, blev direktør Helle Busck Fensvigs mødeinvitation trukket tilbage. »Det synes jeg ikke var særlig venligt. Det synes jeg var dårlig stil, og det skrev jeg til dem,« siger hun. »Beklagelig fejl«, lyder det fra Statsministeriet.

4. Coronakrise og hackerangreb sætter ISS-topchefen på prøve

Den danske servicegigant ISS har været under massivt pres de seneste måneder. Samtidig med at investorutilfredsheden ulmede, blev selskabets IT-system nedlagt af russiske hackere. Så kom coronakrisen, og 50.000 ISS-medarbejdere verden over blev sendt hjem. Selskabets topchef, Jeff Gravenhorst, holder dog fanen højt og tror, at der kommer nye forretningsmuligheder ud af krisen.

5. Dansk erhvervslivs fugl føniks er strøget til tops i skyggen af krisen

Christian Hyldahl har i skyggen af coronakrisen sat sig på en af finansverdenens tungeste poster. Ifølge ham er der en skjult tragedie midt i krisen, der vil sætte sit præg på samfundet i mange år frem. »Hvad er det for en verden, vi gerne vil have,« spørger han.