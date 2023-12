Business-update: Så er der godt nyt til os alle sammen – det havde vi ikke regnet med for få måneder siden

Det er blevet onsdag, men det har ikke været kedeligt, når man ser på strømmen af erhvervsnyheder. Vi skal i dagens Business-update forbi et fantastisk comeback og et udsat regnskab i et kriseramte selskab, før vi runder et angreb på SAS, godt nyt for privatøkonomien og en kasse, som smækkes i.