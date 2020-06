Business-update: Kåre Schultz forgyldt med lønforhøjelse på op til 26 mio. kroner

God eftermiddag og velkommen til denne torsdags Business-update. Her får du seneste nyt om det vigtigste i erhvervslivet og økonomien.

Kåre Schultz forgyldt med lønhop og kontraktforlængelse

Den administrerende direktør i det israelske medicinalselskab Teva, Kåre Schultz, kan se frem til en lønforhøjelse på op til fire mio. dollar, eller 26,2 mio. kroner, i år og de næste tre år frem. Det skriver branchemediet Fiercepharma, med henvisning til en indberetning fra Teva til det amerikanske børstilsyn, Securities and Exchange Commission.

Lønhoppet kommer, efter at aktionærerne tirsdag også forlængede Schultz' kontrakt med et ekstra år til 2023. Med lønforhøjelsen kommer den danske topchef nu på samme lønniveau som andre topchefer i sektoren, skriver Fiercepharma. I 2019 tjente Schultz 11,6 mio. dollar, hvilket var en markant nedgang fra 2018. Det år lå hans lønpakke nemlig på 33 mio. dollar, hvilket dog indeholdt en ansættelsesbonus på 20 mio. dollar.

Schultz' lønforhøjelse kommer, fordi selskabet har været tilfreds med danskerens genopretningsplan for Teva, der blandt andet betød, at 13.000 ansatte mistede deres job, og 40 kontorer og laboratorier blev lukket.

Novo Nordisk på milliardopkøb i USA

Novo Nordisk har været på shopping i USA og torsdag eftermiddag meddelt, at det vil købe biotekselskabet Corvidia Therapeutics. Det skriver Novo i en fondsbørsmeddelelse.

I første omgang betaler Novo 725 mio. dollar, eller 4,8 mia. kroner, for den amerikanske virksomhed, men overtagelsessummen kan stige til 2,1 mia. dollar, hvis de nye præparater når visse salgsmilepæle.

Corvidia Therapeutics' førende lægemiddel, ziltivekimab, er et antistof til behandling af patienter med blandt andet kronisk nyresygdom, inflammation, åreforkalkning og hjerte-kar-sygdomme.

»Vi mener, at ziltivekimab har potentiale til at blive det første og bedste lægemiddel i sin klasse til at mindske byrden ved hjerte-kar-sygdomme i en patientgruppe med høj risiko for alvorlige hjerte-kar-tilfælde,« siger Mads Krogsgaard Thomsen, direktør med ansvar for forskning og udvikling i Novo Nordisk, i meddelelsen.

Novo Nordisks aktiekurs var torsdag eftermiddag næsten uændret i forhold til dagen før med en lille stigning på 0,3 pct.

1,5 millioner nye ledige i USA

Coronakrisen vejer stadig tungt på det amerikanske arbejdsmarked. I sidste uge meldte 1,5 mio. amerikanere sig ledige, og nu har samlet 44 mio. mennesker i USA søgt om dagpenge siden krisen startede. Det skriver flere medier, herunder Børsen.

Selv om 1,5 mio. er mange mennesker, er det en forbedring i forhold til ugen før, hvor 1,9 mio. mennesker meldte sig i arbejdsløshedskøen. Man skal dog passe på med at blive for optimistisk for tidligt, advarer Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

»De mere positive toner i en ellers mørk tid er dog langt fra ensbetydende med, at det er en risikofri fremtid, som økonomien går ind i. Tiden er i øjeblikket skrøbelig med flere ret så bombastiske risici, som ligger og lurer. Det kan være en eventuel anden smittebølge, et privatforbrug i stampe eller nye markante beskæftigelsesfald uden for de i forvejen ramte brancher,« siger han han til Børsen.

