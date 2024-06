Business-update: Juraprofessor slår øjnene op over afsløring om tidligere topadvokat: »I bedste fald er der tale om et meget alvorligt fejlskøn«

Ny afsløring om topadvokat fra TV 2-dokumentar får juraprofessor til at slå øjnene op, og et nyt forhold i Nordic Waste-sagen får Kammeradvokaten til at reagere. Det er nogle af overskrifterne i tirsdagens Business-update fra Berlingske.