Business-update: Hver fjerde dansker får del af milliardbonus fra forsikringsgigant

God eftermiddag og velkommen til ugens sidste Business-update. Her får du seneste nyt om det vigtigste i erhvervslivet og økonomien.

1,3 millioner forsikringskunder har udsigt til milliardbonus

Omkring hver fjerde dansker kan glæde sig til ekstra penge på kontoen 29. september. Der udbetaler TryghedsGruppen, der er hovedaktionær i Tryg-koncernen, nemlig en samlet bonus på 1.015 mio. kr. for året 2019 til Tryg og Alkas kunder i Danmark. Det oplyser TryghedsGruppen.

»Det er vores repræsentantskab, der hvert år træffer beslutningen om bonus, som alle vores medlemmer har mulighed for at modtage,« skriver TryghedsGruppen.

Det er første gang, at udbetalingen runder en mia. kr. Bonussen vil typisk være otte pct. af den samlede pris på ens forsikringer i Tryg eller Alka året før. Hvis man betaler 5.000 kr. om året for sine forsikringer, kan man dermed se frem til en bonus på 400 kr., mens forsikringer for 10.000 kr. giver en bonus på 800 kr.

Det er femte år i træk, at TryghedsGruppen udbetaler bonus til medlemmerne. Samlet er der sendt knap 4,1 mia. kr. tilbage i forsikringskundernes lommer, hvoraf især de seneste to år har sat fart under bonusbetalingen med en samlet udlodning på godt 1,9 mia. kr., skriver Finans.

Milliardærsøn skyder penge i tidligere tv-værts firma

Den tidligere tv-vært Morten Resen har fået et par nye yderst velhavende og prominente investorer til at skyde penge i hans firma GoLittle, der hjælper børn og børnefamilier. Det skriver Finans.

Det er den afdøde Radiometer-milliardær Johan Schrøders søn, Frederik Schrøder, samt den dansk-amerikanske tech-milliardær Benny Madsen fra Silicon Valley, som har investeret i GoLittle.

»Vi skal blive større i Danmark, hvor vi kan se en særlig vækst og interesse. Som vækstvirksomhed er vi nødt til at tiltrække kapital for at opretholde driften og ligeledes have penge til udvikling og markedsføring,« siger Morten Resen til Finans.

Firmaet har tidligere fået investeringer fra Jesper Buch og Birgit Aaby, kendt fra DR-programmet »Løvens Hule«.

Med de nye investorer ombord er der skudt 3,5 mio. kr. i GoLittle, som i 2019 havde 80 pct. vækst i omsætningen og er vokset yderligere under coronakrisen.

DI og DE: Det er »akut og nødvendigt« at få åb­net de dan­ske græn­ser

Både Dansk Industri og Dansk Erhverv mener, at Danmark bør udvide åbningen af grænserne for både ind- og udrejse hurtigst muligt, skriver Børsen.

»Vi mener, regeringen hurtigt bør genoverveje, om Danmark skal være det land i Europa, der har den mest restriktive ind- og udrejsepolitik,« siger Michael Svane, branchedirektør for transport i Dansk Industri, til Børsen.

Torsdag kom EU-Kommissionen med en klar og utvetydig opfordring til medlemslandene om at fjerne den interne grænsekontrol – helst allerede fra 15. juni og senest 30. juni.

Derfor bør regeringen tage sin beslutning om kun at åbne for Norge, Island og Tyskland op til revision, mener Michael Svane.

Adm. direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen efterlyser ligeledes en større dansk grænseåbning.

Her er fem skarpe bud på historier fra journalisterne på Berlingske Business:

1. Danskernes feriepenge kan give staten en milliardgevinst

Det vil ikke koste regeringen noget, hvis den ender med at udbetale danskernes feriepenge, skriver Berlingskes Frederik M. Juel. Tværtimod vil det fremrykke en skatteindtægt på 45 mia. kr. Det er vel at mærke, hvis alle de indefrosne feriepenge udbetales, men pengene vil lune godt på statens konto i en tid, hvor de offentlige finanser lider kraftigt under coronakrisen.

2. Aldrig set før: Britisk økonomi skrumper med en femtedel i april

Britisk økonomi skrumpede med en femtedel i april, og aktiviteten er nu 25 procent lavere end i februar. Det er alle sektorer, der er ramt, og det bliver kun meget langsomt bedre. Storbritannien risikerer at få den største coronaøretæve i Europa, skriver økonomisk redaktør Ulrik Harald Bie.

3. Først kom SAS med alvorlig melding: Nu venter en storm af fyresedler i lufthavnen

Massefyringer er på vej. Stort set alle virksomheder i Københavns Lufthavn overvejer at træde ud af statens lønpakker, så de har mulighed for at fyre deres ansatte, oplyser DI-direktør. Nu forsøger både ansatte og virksomheder at råbe regeringen op. Læs hele journalist Mads Klitgaards historie her.

4. Sådan kommer den nye store krisefond til at fungere

Regeringen er på vej med en gigantisk fond på i første omgang ti mia. kr., der skal holde hånden under de danske virksomheder, som er ramt af coronakrisen. Men hvem kan få penge fra statens nye store krisefond, hvor meget kan staten overtage af de store danske virksomheder, og hvor aktiv en ejer vil fonden blive? Berlingskes Lasse Friis gennemgår her statens nye store coronafond.

5. Wall Streets frygtmåler slår ud igen – aktier lammet af virkeligheden

Virkeligheden har indhentet aktiemarkedet. Efter at have ignoreret historisk dårlige nøgletal og den igangværende coronapandemi i månedsvis, blev investorerne i denne uge brat mindet om de barske realiteter. Blandt andet at antallet af covid-19-smittede igen stiger mange steder i USA. Det skriver Sara Sjølin i ugens sidste børsbarometer.